Минсельхоз РФ намерен сократить число привлекаемых в АПК мигрантов

По словам первого заместителя главы ведомства, на сезонные работы в будущем планируется приглашать студентов, "начиная с профтехучилищ, заканчивая высшими учебными заведениями".

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Сезонных мигрантов в агропромышленном комплексе РФ со временем могут заменить студенты профильных вузов и колледжей. Министерство сельского хозяйства настроено постепенно сокращать количество иностранных рабочих, заявил первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов.

"Я хотел бы, чтобы в этом году этот вопрос очень серьезно обсуждался, и что в следующем году мы будем сокращать количество ввозимых иностранцев. Нравится нам это или нет, но мы будем приглашать наших студентов, начиная с профтехучилищ, заканчивая высшими учебными заведениями", — сказал Хатуов на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Его цитирует РИА Новости

По словам чиновника, Минсельхоз будет вести соответствующую работу по регионам, поскольку РФ нужны свои квалифицированные специалисты.

На прошлой неделе российское министерство официально обратилось в правительство с просьбой разрешить мигрантам прибывать в страну на сезонные работы из-за существенной нехватки рабочих рук.