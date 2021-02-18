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Сколько мигрантов оштрафовали в Москве за работу без патента в ноябре-январе

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Работа без патента или с неоплаченным документом — нарушение миграционного законодательства РФ, причем со стороны как работника, так и его работодателя.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В московском Департаменте экономической политики и развития рассказали, сколько иностранцев было оштрафовано в городе за работу без патента за последние три месяца.

"В ноябре 2020 — январе 2021 года проверены 63 крупных строительных объекта, по итогам проверок к административной ответственности за работу без патента привлечено 174 иностранных гражданина", — сообщил руководитель ведомства Кирилл Пуртов, его цитирует пресс-служба.

К мигрантам-нарушителям применены штрафные санкции, им грозит административное выдворение.

В отношении работодателей, которые незаконно привлекли граждан других стран, проводятся административные расследования. Для юридических лиц за данное нарушение предусмотрены штрафы в размере от 400 тысяч рублей до одного миллиона рублей, вплоть до административного приостановления деятельности на срок от 14 до 90 суток.

© Sputnik / Павел Лисицын
Вы — мигрант, оказавшийся в трудном положении за рубежом. Где искать помощи?
Кирилл Пуртов напомнил, что организации, в которых работают мигранты, должны относиться к вопросам их трудоустройства со всей ответственностью и принимать только тех, кто имеет действующие разрешительные документы. 

Работа без патента или с неоплаченным документом — нарушение миграционного законодательства РФ, причем со стороны как работника, так и его работодателя. В связи с эпидемией COVID-19, с 15 марта по 15 июня 2020 года трудовым мигрантам разрешалось не вносить платежи по патентам, а работодателям — привлекать их в отсутствии патента. Эти меры поддержки носили временный характер.

Теги:
штраф, трудовая миграция, миграция, трудовые мигранты, Мигранты



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