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Письменный набор главы государства

Мирзиёев утвердил соглашение с Казахстаном о трудящихся-мигрантах

© Sputnik/Виктор Толочко
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210302/16110791/Mirziev-utverdil-soglashenie-s-Kazakhstanom-o-trudyaschikhsya-migrantakh.html

Соглашение было подписано 15 апреля 2019-го в Ташкенте. Казахстан ратифицировал этот документ спустя год.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Казахстаном о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление главы государства.

Соглашение было подписано 15 апреля 2019-го в Ташкенте. Казахстан ратифицировал этот документ спустя год.

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Мирзиёев поручил МИД страны направить казахстанской стороне уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур для вступления данного международного договора в силу.

В рамках соглашения трудовым мигрантам предусмотрено возмещение вреда вследствие увечья, профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья, связанного с исполнением трудовых обязанностей, а также получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Кроме того, мигранты, занимающиеся педагогической, медицинской или фармацевтической деятельностью и получившие соответствующее образование, проходят установленную законодательством принимающего государства процедуру признания документов об образовании.

В рамках соглашения также предусматривается пенсионное и социальное обеспечение.

По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами Узбекистана находятся более 1,6 миллиона человек (порядка 20 процентов экономически активного населения), в том числе порядка 210 тысяч — в Казахстане.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Казахстан, трудовая миграция, миграция, трудовые мигранты, Мигранты



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