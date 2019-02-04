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"Бледный вид и макаронная походка": чем чреваты для России уступки Западу

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Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и поручил больше не инициировать переговоры по этому вопросу.

О том, почему Россия решила ответить США зеркально и в каком случае она примет участие в переговорах, рассуждает политический эксперт, публицист Армен Гаспарян.

"Нам опять, в который раз, предлагают реализовать "чудесную" схему: вот вам ведро навоза, а вы подайте сюда ваш КамАЗ с золотом. Нам уже много раз за историю России предлагали такие "выгодные" сделки", — отметил Гаспарян.

По его словам, когда раньше Россия шла на уступки, то получала лишь "бледный вид и макаронную походку".

Публицист заявил: РФ готова участвовать в переговорах, если Государственный департамент США "сформулирует человеческим языком свои предложения". "А мы рассмотрим".

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"Может быть, так будет несправедливо с точки зрения мировой демократии, но уж точно будет соответствовать национальным нравственным ориентирам", — заявил политический эксперт.

Напомним, США со 2 февраля начали процедуру выхода из ДРСМД. По словам президента страны Дональда Трампа, этот процесс завершится через полгода, если Россия "не вернется к соблюдению, уничтожив все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор".

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Теги:
Россия, США



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"Бледный вид и макаронная походка": чем чреваты для России уступки Западу
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