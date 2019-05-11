Благородство и геноцид. Почему Вторая мировая война все еще актуальна

Нынешняя гражданская война в Донбассе не может не вызвать в память Испанскую войну, которая стала прелюдией Второй мировой: туда тоже стекаются добровольцы со всего мира, правые — к ультраправым украинским националистам, левые — к ополченцам.
Немцы открыто назвали блокаду Ленинграда геноцидом. Но если одни пытаются разделить ответственность, переложить часть вины на плечи советского руководства, то другие приводят страшные голые факты, полностью признавая вину нацистской Германии.
О том, почему Вторая мировая война все еще актуальна, говорили заместитель главного редактора портала "ИноСМИ" Яна Наумова и журналист МИА "Россия сегодня" Дмитрий Бабич.
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