В Узбекистане обеспечат финансовую поддержку малого бизнеса

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Предприниматели Узбекистана получат господдержку и льготные условия кредитования. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном сегодня на портале regulation.gov.uz.

Как говорится в тексте документа, Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности будет предоставлять малому бизнесу поручительства по кредитам в коммерческих банках.

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Поручительство предоставляется до 50 процентов от суммы кредита. Ранее максимальный лимит средств составлял до 2 млрд. сум, однако в проекте сумму хотят увеличить вдвое.

Также фонд будет выплачивать предпринимателям компенсации на покрытие процентов по кредитам в коммерческих банках.

Однако такие компенсации не будут выплачиваться: