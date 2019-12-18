Как три российские студентки очутились в кыргызской глубинке

Волонтеры из России отправились в самый холодный регион Кыргызстана — Нарынскую область. Сюда - в город Кочкор - девушки приехали, чтобы познакомить местных школьников с русской культурой.

С 7 по 15 декабря состоялась экспедиция волонтеров международной программы "Послы русского языка в мире". Сорок студентов российских вузов отправились в четыре страны СНГ.

Три студентки поехали в Кыргызстан, Нарынскую область. Они прибыли в город Кочкор, чтобы рассказать местным школьникам о российской культуре.

Волонтеры отдельно отметили по-особому уважительное отношение у кыргызстанских учеников к своим учителям. В частности, их впечатлило то, что местные школьники здороваются с педагогами при каждой встрече, в то время как в России принято приветствовать друг друга лишь один раз в день.

"Я знаю, что есть иерархия, которой сейчас нет в Москве и других городах России. Момент, которого я не знала, — это определенная рассадка за столом. Нас пригласили за стол, и, конечно же, мы по незнанию этого момента сели, как хотели, но нам очень корректно объяснили, что необходимо посадить во главе стола старших в этой семье", — поделилась впечатлением волонтер Ксения Паутова.

По признанию организаторов, цель поездки вовсе не обучение школьников русскому языку. Главная задача — привить детям интерес к культуре России, объяснила Татьяна Кудоярова, методист программы "Послы русского языка в мире", педагог института им. Пушкина.

"Основная цель — чтобы ребенок забыл о том, что русский язык очень сложный, что у него непростая грамматика, незнакомая лексика. Надо, чтобы этот язык превратился из цели обучения в средство обучения", — сказала она.

Другая группа российских волонтеров также отправилась и в Узбекистан. На сей раз пунктом посещения оказалась Ферганская область. Здесь добровольцы провели несколько занятий в школах и вузах региона. Большая часть уроков и семинаров пришлась на русскую школу "Терранова". Помимо студентов политеха, волонтеры встретились и с филологами-русистами из Ферганского государственного университета.

"Послы русского языка в мире" - международная волонтерская программа, нацеленная на популяризацию русского языка, культуры и литературы в России и за рубежом.