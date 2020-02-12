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Коронавирус из КНР: ситуация с больными и меры профилактики

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (88)
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Китайский коронавирус - обновленная информация
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/multimedia/20200212/13345728/Kitayskiy-koronavirus-simptomy.html

Выявленный в КНР опасный вид коронавируса продолжает распространяться - появились случаи заражения даже в Европе. О признаках болезни, а также элементарных мерах предосторожности смотрите в нашей инфографике.

На 12 февраля 2020 года зафиксировано более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом по всему миру, более одной тысячи больных скончалось. В то же время растет число выздоровевших - их уже свыше 4 тысяч человек.

Узбекистан эвакуировал из КНР 584 гражданина, пожелавших вернуться на родину. В стране медобследование прошли 3,4 тысячи узбекистанцев, недавно посещавших Поднебесную. Большая часть отпущены домой, так как у них не выявлены симптомы опасной болезни, а инкубационный период уже прошел; 771 человек пока находится на двухнедельном профилактическом карантине. Ни одного подтвержденного случая заболевания на территории Узбекистана нет.

Коронавирус. Человек в маске
© AFP 2018 / HECTOR RETAMAL
Китайская сторона попросила не эвакуировать граждан Узбекистана из Уханя
При первых симптомах коронавируса или при подозрении на него необходимо срочно обратиться к врачу. Если есть необходимость установить контакт с родственниками или выехать на родину, то стоит связаться с посольством республики в Пекине. 

Как не стать жертвой коварного вируса и какова сейчас обстановка в мире и в самом Узбекистане, смотрите в инфографике Sputnik.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (88)
Теги:
здоровье, коронавирус, Китай, Узбекистан



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