Коронавирус из КНР: ситуация с больными и меры профилактики

Выявленный в КНР опасный вид коронавируса продолжает распространяться - появились случаи заражения даже в Европе. О признаках болезни, а также элементарных мерах предосторожности смотрите в нашей инфографике.

На 12 февраля 2020 года зафиксировано более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом по всему миру, более одной тысячи больных скончалось. В то же время растет число выздоровевших - их уже свыше 4 тысяч человек.

Узбекистан эвакуировал из КНР 584 гражданина, пожелавших вернуться на родину. В стране медобследование прошли 3,4 тысячи узбекистанцев, недавно посещавших Поднебесную. Большая часть отпущены домой, так как у них не выявлены симптомы опасной болезни, а инкубационный период уже прошел; 771 человек пока находится на двухнедельном профилактическом карантине. Ни одного подтвержденного случая заболевания на территории Узбекистана нет.

При первых симптомах коронавируса или при подозрении на него необходимо срочно обратиться к врачу. Если есть необходимость установить контакт с родственниками или выехать на родину, то стоит связаться с посольством республики в Пекине.

Как не стать жертвой коварного вируса и какова сейчас обстановка в мире и в самом Узбекистане, смотрите в инфографике Sputnik.