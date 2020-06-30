18:21 30 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Мультимедиа

Жара +40, зной и духота: как Европа переживает аномальное лето

Получить короткую ссылку
206 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AP Photo / Danny Lawson
Мужчина наслаждается солнечной погодой в Скарборо, Англия.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/multimedia/20200630/14439181.html

В Старый Свет пришла настоящая жара. Столбики термометра показывают +40 градусов, а в некоторых регионах температура воздуха превышает даже эту отметку.

По словам синоптиков, такая аномальная жара в ряде стран бьет все рекорды.

Так, к примеру, произошло в Германии и Нидерландах, где была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений — +40,9 и +39,4 градуса соответственно.

Жара в Европе
© Ruptly .
Как европейцы спасаются от сильнейшей жары - видео

В скором времени температурные рекорды также установятся в Бельгии, Португалии, Франции и Люксембурге.

Опасность невыносимой жары в том, что из-за нее можно получить тепловой удар. Именно из-за этого, по предположению французских властей, за последние несколько дней скончались по меньше мере пять человек.

Как правила безопасности нужно соблюдать: в первую очередь, максимально сократить пребывание на солнце, особенно в обеденное время.

Кроме того, рекомендуется пить больше воды. По поводу напитков ученые говорят следующее: лучше всего утолять жажду помогают теплые или горячие напитки (как, например, чай). Прохладные, наоборот, наносят вред распаренному организму.

Как жители Европы справляются с аномальной жарой — смотрите в фотоленте!

Теги:
погода, жара, Европа



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жара +40, зной и духота: как Европа переживает аномальное лето
Европа разместит у себя ракеты США — стоит ли готовиться к ядерной войне?
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться