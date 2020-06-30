Жара +40, зной и духота: как Европа переживает аномальное лето

В Старый Свет пришла настоящая жара. Столбики термометра показывают +40 градусов, а в некоторых регионах температура воздуха превышает даже эту отметку.

По словам синоптиков, такая аномальная жара в ряде стран бьет все рекорды.

Так, к примеру, произошло в Германии и Нидерландах, где была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений — +40,9 и +39,4 градуса соответственно.

В скором времени температурные рекорды также установятся в Бельгии, Португалии, Франции и Люксембурге.

Опасность невыносимой жары в том, что из-за нее можно получить тепловой удар. Именно из-за этого, по предположению французских властей, за последние несколько дней скончались по меньше мере пять человек.

Как правила безопасности нужно соблюдать: в первую очередь, максимально сократить пребывание на солнце, особенно в обеденное время.

Кроме того, рекомендуется пить больше воды. По поводу напитков ученые говорят следующее: лучше всего утолять жажду помогают теплые или горячие напитки (как, например, чай). Прохладные, наоборот, наносят вред распаренному организму.

Как жители Европы справляются с аномальной жарой — смотрите в фотоленте!