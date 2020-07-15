Как создавалась музыка для Олимпиады-80: вспоминают знаменитые артисты

Олимпийские игры в Москве состоялись сорок лет назад, но многие их песни популярны до сих пор, причем настолько, что строчки из них навсегда засели в нашей памяти.

О том, как Михаил Боярский совершенно случайно записал песню о спорте, а Лев Лещенко на закрытии Олимпийских игр не узнал собственный голос, читайте в материале Sputnik.

Одни рекорды

Олимпийские игры в Москве состоялись сорок лет назад, но многие их песни популярны до сих пор, причем настолько, что строчки из них навсегда засели в нашей памяти и даже превратились в афоризмы: "Одержимость – путь к победе", "В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно…". Впрочем, не зря оргкомитет Олимпиады-80 поручал: в преддверии Игр советскую эстраду должна просто захлестнуть волна песен о спорте.

Ни одно масштабное спортивное событие не обходится без музыки, поэтому к звуковому сопровождению московской Олимпиады подошли серьезно. Тематику песен контролировал лично заместитель председателя оргкомитета Владимир Попов, он же – экс-заместитель министра культуры СССР.

© Sputnik / Виталий Арутюнов Советский оперный и эстрадный певец народный артист СССР Муслим Магометович Магомаев (1942 г. р.) выступает на концерте в рамках культурной программы Олимпиады-80.

Одной из визитных карточек Олимпиады стала песня "Герои спорта" в исполнении Муслима Магомаева, и авторы хита – Александра Пахмутова и Николай Добронравов, - кажется, сделали его припев своим творческим девизом: "Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена". Накануне Игр Пахмутова и Добронравов установили собственное достижение – именно их песни звучали по радио и телевидению чаще всего. София Ротару исполняла их стремительный шлягер "Темп", Муслим Магомаев – "Стадион моей мечты", а Лев Лещенко тем временем срывал овации с песней "Старт дает Москва". На дворе – 1979 год, и о том, что очень скоро Александра Пахмутова предложит ему хит на все времена, Лев Лещенко даже не догадывается.

Мишки могло и не быть!

Изначально легендарная песня "До свиданья, Москва" должна была называться чуть длиннее – "До свиданья, Москва, здравствуй, Лос-Анджелес". Но в связи с войной в Афганистане западные страны решили бойкотировать Олимпиаду в Москве, и советские власти решили изменить характер песни: пусть это будет просто доброе прощание с Играми.

Но и здесь не обошлось без эксцессов. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали песню об улетающем Мишке, и некоторым членам оргкомитета такая версия не понравилась: настоящие медведи ведь не летают! К тому же огромная кукла-медведь, сделанная к церемонии закрытия, долгое время не хотела взлетать вертикально и парила на боку. Ситуацию исправили многочисленные воздушные шары, привязанные к лапам Мишки. Теперь медведь взлетал, как надо, и у оргкомитета не было вопросов: символ Олимпиады улетает благодаря шарикам, все в порядке.

Однако Пахмутова и Добронравов уже не были уверены, что песня прозвучит на закрытии Игр, поэтому, предлагая ее Льву Лещенко, заранее предупредили: неясно, что ждет "Ласкового Мишу" в дальнейшем. В результате артист и вовсе о ней забыл.

"Когда на закрытии включили эту песню, я сначала даже не узнал свой голос, так это было неожиданно, - поделился своими воспоминаниями Лев Лещенко со Sputnik. – Я ведь записал ее два месяца назад. Конечно, потом я себя узнал, а на первых тактах просто не понял, что это – та песня. Естественно, я порадовался, но не более того. Никто не ожидал, что эта песня потом станет такой знаковой. Когда я ее записывал, вообще думал: ну песня и песня, прикладная песня к Олимпиаде, там же много песен звучит. Но она до сих пор остается с нами, и не только поколение, заставшее Олимпиаду, ее любит. Я часто исполняю ее с молодыми артистами – с Алсу, например, или Бастой. Почему молодая аудитория эту песню так хорошо воспринимает? Я думаю, она, во-первых, неформальная, добрая, в ней особый смысл – отношение к земле, к общечеловеческим ценностям. А во-вторых, все еще живо в памяти, родители до детей свое эмоциональное состояние донесли, плюс недавняя Олимпиада в Сочи, где Мишка тоже присутствовал, сыграла свою роль".

Успеть все

Надолго запомнилась публике и другая песня – "Олимпиада-80", написанная Давидом Тухмановым на слова Роберта Рождественского. Исполнил ее эстонский артист Тынис Мяги, на следующий же день после премьеры он проснулся знаменитым. С посвящением Олимпиаде певец даже вышел в финал фестиваля "Песня года".

А бессменная участница этого конкурса Алла Пугачева к началу Олимпиады уже находилась на пике славы. Незадолго до Игр, в марте 1979 года, вышел ее фильм "Женщина, которая поет", а буквально через два месяца певица дала совместный концерт с Джо Дассеном – в честь открытия гостиницы "Космос".

© Sputnik / Полховский Заслуженная артистка РСФСР, певица Алла Пугачева на концерте, который прошел в Москве в рамках открытия Олимпиады-80.

Но, несмотря на насыщенный график в связи с Олимпиадой, Алла Пугачева успевала еще и учиться. В Музее современной истории России до сих пор хранится программа концертов Пугачевой, проводившихся в Театре эстрады специально для иностранных гостей Олимпиады. Как рассказывают в музее, именно эту программу Алла Пугачева сделала темой своей курсовой работы, ведь она тогда училась на четвертом курсе ГИТИСа.

Ритмы Олимпиады

Пока туристы ходили на концерты, простые советские жители могли посмотреть на любимых артистов в двух телепередачах – "Здравствуй, Олимпиада!" и "Ритмы Олимпиады". Особенно зрителям запомнился клип "Олимпийская шуточная" с Михаилом Боярским. В нем актер сыграл роль безнадежно влюбленного мужчины, который решает стать спортсменом, чтобы девушка обратила на него внимание в разгар Олимпиады. Советской публике клип пришелся по душе еще и потому, что в нем явно прослеживались отголоски "Трех мушкетеров" - герой Боярского носит голубой костюм и учится фехтовать, правда, в отличие от Д`Артаньяна, не слишком успешно. Как рассказал Sputnik сам Михаил Боярский, "Олимпийскую шуточную" он записал совершенно случайно.

"Это было время Олимпиады, и передача, которая была посвящена спортивным песням, мне предложила: "Сможешь эту песенку спеть". Я согласился, и записали мы ее буквально за один день. Клип тоже сняли очень быстро, буквально за несколько часов, в Санкт-Петербурге, на стадионе, на Петровском".

Еще в телепрограммах часто выступали ансамбли – ВИА "Пламя", "Цветы", "Голубые гитары", "Поющие сердца", "Арай". Солистка ансамбля "Арай", певица Роза Рымбаева рассказала Sputnik, что отбор на телевидение был жестким.

"Когда мы узнали, что есть в списке, конечно, испытали радость. Мы же понимали, что не каждый коллектив туда попадал. Время тогда было другое, поэтому специально к выступлениям нам костюмы никто не шил, выступали в том, что у нас есть. А еще нужно было выступать на концертных площадках по всей Москве, и мы только успевали перемещаться и настраивать звук. И это была особая атмосфера: Олимпиада, скопление туристов, концерты и мы, исполняющие песни советских композиторов".