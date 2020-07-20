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Олимпиада 1980

КГБ, цыганские бароны, проститутки и другие тайны Олимпиады-80 — видео

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Сорок лет назад в СССР стартовали Олимпийские игры. Несмотря на то что многие государства это мероприятие проигнорировали (была представлена только 81 страна-участница МОК из 144), все же получился праздник мирового масштаба!

Олимпиада-80 прогремела с таким успехом, что о ней вспоминают до сих пор.

Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80
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Кто же стоял за этим триумфом? Как связаны спорт, МВД И КГБ? И как во все это были замешаны воры, цыганские бароны и валютные проститутки?

Специально к юбилею Игр Sputnik запускает мультимедийный проект "Москва-80: Ретро-tube".

В первой серии видеоблогов писатель и публицист Дмитрий Пучков вместе со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым раскрывают тайны спецслужб.

Приятного просмотра!

Теги:
Олимпиада-80



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