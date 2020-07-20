КГБ, цыганские бароны, проститутки и другие тайны Олимпиады-80 — видео

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/olimpiada-1980/20200720/14582402/KGB-tsyganskie-barony-prostitutki-i-drugie-tayny-Olimpiady-80--video.html
Сорок лет назад в СССР стартовали Олимпийские игры. Несмотря на то что многие государства это мероприятие проигнорировали (была представлена только 81 страна-участница МОК из 144), все же получился праздник мирового масштаба!
Олимпиада-80 прогремела с таким успехом, что о ней вспоминают до сих пор.
Кто же стоял за этим триумфом? Как связаны спорт, МВД И КГБ? И как во все это были замешаны воры, цыганские бароны и валютные проститутки?
Специально к юбилею Игр Sputnik запускает мультимедийный проект "Москва-80: Ретро-tube".
В первой серии видеоблогов писатель и публицист Дмитрий Пучков вместе со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым раскрывают тайны спецслужб.
Приятного просмотра!