Чего не хватило узбекскому стрелку до "золота" Олимпиады-80

Серебряный призер Олимпиады в Москве 1980 года Рустам Ямбулатов через 40 лет вспоминает те волнующие моменты соревнований, когда он остановился всего в шаге от чемпионства.

Ямбулатов являлся одним из лидеров сборной СССР, показывал прекрасный результат на предолимпийских международных турнирах. Впрочем, был момент, когда его могли не включить в число участников Игр в Москве.

"Мне говорили, что достаточно попасть в шестерку сильнейших, но возникли сложности. На чемпионате СССР получилось так, что Игорь Семенов и я набрали одинаковое количество очков. Меня не предупредили, что "перестрелка" начнется прямо сейчас, и я буквально выбежал на площадку без очков, без наушников, просто по пути схватил пачку патронов и ружье. Было пасмурно, и я промахнулся в первую мишень, не видел. А он попал в 25. Первый секретарь Горкома Москвы говорил, что чемпион у нас москвич, а Ямбулатов второй. Но тогда тренер национальной сборной СССР по стендовой стрельбе Алексей Алексеевич Клепов сказал: "Кто такой Семенов я не знаю, но эту стреляющую машину я знаю. И если вы его не ставите, то я свой партийный билет кладу на стол". Только после этого решили, что я тоже буду выступать на Олимпийских играх", — вспоминает призер Олимпиады-80 в рамках спецпроекта к 40-летию Игр в Москве .

Ямбулатов очень переживал, что не смог порадовать маму высшей наградой, подумал, что любая медаль Олимпиады будет прекрасным результатом. Ему немного не хватило до "золото", которое выиграл в итоге итальянец.

"Мама у меня всегда очень переживала, не могла смотреть прямые трансляции. Ей говорили: вот он выступает сейчас, пока восьмой, потом четвертый, потом второй", — не без волнения вспоминает стрелок.

Но упустив первое место, Ямбулатов смог собраться и уверенно завоевал "серебро", в то время как его ближайший соперник не справился с нервами.

"Наш вид спорта, как единоборство. Это только внешне спортсмен выглядит спокойным, движения у него плавные. А на самом деле - внутри у него все кипит, пульс под 170! Я когда вышел на стрельбище, слышу в наушниках пульс частый. Потом потихоньку успокоился, пульс стал ритмичным - значит можно стрелять. И попал в 25", — вспоминает решающий момент Игр Ямбулатов.

Но серебряная медаль - тоже прекрасный результат. На родине спортсмена встречали со всеми полагающимися почестями. А призовые - две тысячи рублей - Ямбулатов потратил на ремонт квартиры: полученной суммы как раз хватило, чтобы застелить свою "трёшку" дефицитным по тем временам югославским линолеумом.

О впечатлениях и эмоциях в дни Олимпиады-80 смотрите в видеоинтервью Sputnik Узбекистан.