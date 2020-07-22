Узбекский призер Олимпиады-80: для СССР были важны не деньги, а имидж

Серебряный призер Олимпиады-80 по стендовой стрельбе Рустам Ямбулатов рассказал Sputnik, чем запомнились ему московские Игры. Сравниться с ними, по словам многократного победителя и призера международных турниров, может только зимняя Олимпиада в Сочи.

Прошедшая в Москве летняя Олимпиада 1980 года была лучшей за всю историю Игр, уверен Рустам Ямбулатов.

Советский Союз вложил в организацию и проведение масштабного спортивного мероприятия огромные деньги — чтобы показать возможности СССР, отметил он. С особенным восхищением Ямбулатов вспомнил об Олимпийской деревне, какой не было "за всю историю человечества", а также об охране спортсменов, которая была на высшем уровне.

"Утром приходишь на стрельбище, там 50 человек в штатском: все — сотрудники КГБ. Малейшее подозрение — человека тихонько приглашают и уводят. Через 30 метров, вдоль забора, стоят полицейские. Муха не пролетит!" — отметил Ямбулатов в рамках спецпроекта к 40-летию Игр в Москве

"Такой Олимпиады не было нигде, — заявил призер Игр 1980 года. — Тогда Советский Союз показывал высочайший уровень, сейчас — Россия. Ни с чем не сравнить. Это дело имиджа".

В каких условиях жил Ямбулатов в Москве, зазнавался ли кто-то из спортсменов и чувствовали ли они давление политики — узнаете из видеоинтервью Sputnik Узбекистан.