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Олимпиада 1980

Узбекский призер Олимпиады-80: для СССР были важны не деньги, а имидж

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/olimpiada-1980/20200722/14605654/Uzbekskiy-prizer-Olimpiady-80-dlya-SSSR-byli-vazhny-ne-dengi-a-imidzh.html

Серебряный призер Олимпиады-80 по стендовой стрельбе Рустам Ямбулатов рассказал Sputnik, чем запомнились ему московские Игры. Сравниться с ними, по словам многократного победителя и призера международных турниров, может только зимняя Олимпиада в Сочи.

Прошедшая в Москве летняя Олимпиада 1980 года была лучшей за всю историю Игр, уверен Рустам Ямбулатов.

Советский Союз вложил в организацию и проведение масштабного спортивного мероприятия огромные деньги — чтобы показать возможности СССР, отметил он. С особенным восхищением Ямбулатов вспомнил об Олимпийской деревне, какой не было "за всю историю человечества", а также об охране спортсменов, которая была на высшем уровне.

Серебряный призер в соревнованиях по стрельбе на траншейном стенде Рустам Ямбулатов. Стрельбище Динамо в Мытищах. XXII Олимпийские игры.
© Sputnik / Федосеев
Стрелок Ямбулатов: "серебро" ОИ-80, линолеум за медаль и звонки от киллеров
"Утром приходишь на стрельбище, там 50 человек в штатском: все — сотрудники КГБ. Малейшее подозрение — человека тихонько приглашают и уводят. Через 30 метров, вдоль забора, стоят полицейские. Муха не пролетит!" — отметил Ямбулатов в рамках спецпроекта к 40-летию Игр в Москве.

"Такой Олимпиады не было нигде, — заявил призер Игр 1980 года. — Тогда Советский Союз показывал высочайший уровень, сейчас — Россия. Ни с чем не сравнить. Это дело имиджа".

В каких условиях жил Ямбулатов в Москве, зазнавался ли кто-то из спортсменов и чувствовали ли они давление политики — узнаете из видеоинтервью Sputnik Узбекистан.

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Теги:
Москва, спорт, Советский союз, СССР, Олимпиада-80



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