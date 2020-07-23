Конюшня и буфет на колесах: как Олимпиада-80 поднимала советский автопром

Олимпийские игры в Москве в 1980 году вывели советский автопром на новый уровень: автозаводы нескольких республик Советского Союза конструировали и строили автомобили, опережавшие свое время. Какую уникальную технику создавали в СССР - читайте в обзоре Sputnik.

Большинство машин, задействованных на XXII летних Олимпийских играх 1980 года в Москве, было придумано и построено именно к этому спортивному празднику - в СССР попросту не было автотехники для перевозки спортинвентаря, обеспечения работы судейских бригад и прочих специфических задач.

Из личного архива Владимира Васильева Автомобиль РАФ

Среди советских республик, работавших на Олимпиаду-80, были Латвия, Армения, Грузия, Украина и Россия.

В целом в Играх было задействовано 5 400 автобусов, 350 микроавтобусов, 2 100 легковых автомобилей, 2 300 грузовиков. А непосредственно на обслуживании олимпийцев было занято 550 автобусов, 350 микроавтобусов, 1 300 легковых автомобилей, 30 грузовиков и 240 специальных автомобилей.

Основная нагрузка - на латвийский "РАФ"

Наибольшее количество заказов на разнообразные специальные олимпийские автомобили получил завод РАФ - Рижская автомобильная фабрика. Инженеры-конструкторы создавали с нуля и дорабатывали старые модели рафиков, чтобы получить судейские машины, машины-лаборатории, машины для перевозки инвентаря и спортсменов, тягачи для яхт и даже пассажирский автопоезд для Олимпийской деревни.

Самым известным из семейства рижских микроавтобусов стал "РАФ-2907", сопровождавший олимпийский огонь из Афин в Москву. Автомашина отличалась особым салоном – в задней части находился отсек для хранения факелов и газовые баллоны для их заправки, системы принудительной вентиляции и пожаротушения. А в передней части микроавтобуса был установлен диван, письменный стол со стулом, имелись гардероб, холодильник и кондиционер.

От своего собрата "РАФа-2203", олимпийский "рафик" отличался еще и радиатором большего объема, а также электрическим вентилятором для его обдува. Это решение понадобилось, чтобы обезопасить "РАФы" от перегрева во время длительного движения со скоростью бегуна (10-15 км/ч). При этом во время сопровождения спортсменов в багажном отсеке "РАФ-2907" постоянно горели три газовых горелки, от которых можно было зажечь факел в случае его затухания.

Еще одна удачная автоновинка - электрический "РАФ-2910", спроектированный и построенный для сопровождения представителями оргкомитета легкоатлетических марафонов. Если бы машина была обычной, бегунам пришлось бы дышать выхлопными газами. А так было комфортно и спортсменам, и оргкомитету – боковые двери располагались по обеим сторонам микроавтобуса, в салоне имелось два стола и поворотные кресла, которые облегчали работу судьям во время соревнований.

Был построен и седельный тягач на базе обычного "рафика" под названием "РАФ-3407" - этот пассажирский автопоезд с двумя полуприцепами возил пассажиров по Олимпийской деревне. В каждом из полуприцепов было пять рядов пластиковых сидений, по четыре кресла в каждом, вагоны имели громкоговорители для объявления остановок и кнопки для вызова водителя. По окончании Олимпиады эти автопоезда переехали на ВДНХ, а один вернулся в Ригу и возил гостей Межапарка.

Из личного архива Владимира Васильева Автомобиль РАФ

Стоит отметить, что латвийские "рафики" собрались на шасси легкового автомобиля ГАЗ-21 "Волга", а затем на агрегатах ГАЗ-24 включая двигатель и коробку передач.

Ереван учился у Латвии

В том, что активное участие в постройке автомобилей к Олимпиаде-80 принимала Армения, есть и заслуга Латвии. К середине 60-х годов "РАФу" не хватало мощностей для производства развозных фургонов РАФ-977К, грузоподъемностью 850 кг, построенных на базе пассажирского РАФ-977Д. И в 1966 году модель передали недавно построенному заводу ЕрАЗ. А когда перед Олимпиадой встал вопрос о создании небольших грузовиков-рефрижераторов для перевозки продуктов, их разработкой занялись инженеры из Армении.

Из личного архива Владимира Васильева Автомобиль РАФ

Автомобиль получился угловатым, в его производстве использовались двигатель от ГАЗ-24Д, а трансмиссия от "УАЗа", но со своей задачей – развозить по Олимпийской деревне продукты он справлялся хорошо. Мощности "холодильника" хватало, чтобы при уличной температуре + 35-40 градусов поддерживать в кузове от +5 до -10 градусов. В итоге летом 1980 года ереванские автомобили работали не только на обслуживании олимпийских точек общепита, но и продуктовых магазинов в центре Москвы.

Грузия тоже не осталась в стороне.

Для Олимпиады-80 были задействованы и специалисты Кутаисского автомобильного завода, где с конца 1950-х годов выпускались седельные тягачи под маркой "Колхида". Они были далеки от идеала, из-за чего вплоть до развала производства в 2001 году про завод ходили обидные анекдоты, однако руководство страны решило, что именно на базе тягача КАЗ-608В "Колхида" должен быть построен автопоезд, а на базе ГКБ-9928 полуприцеп для перевозки лодок для академической гребли, байдарок и каноэ.

В итоге "Колхиду" собирали в Кутаиси, а полуприцеп был разработан силами ГКБ по автоприцепам в городе Балашов (Саратовская область) и изготовлен на украинском Ворошиловградском автосборочном заводе (позже - ОАО "Луганский автосборочный завод").

Бар-буфет прямо в автобусе

На крупнейшем в СССР заводе-производителе автобусов – "ЛАЗ" (Львовский автобусный завод) сконструировали специальную модификацию междугородного автобуса ЛАЗ-5255 для сопровождения олимпийского огня. Салон был разделен на две части. Пассажирскую, в которой размещалось 14 поворотных кресел, телевизоры, видеомагнитофон и магнитола. Рядом с каждым креслом имелись складной столик для ведения репортажных записей, пенал для канцтоваров и подстаканники. И купейную, в которой восемь широких кресел могли трансформироваться в два полноценных спальных места.

Кроме того, в салоне были гардероб, санузел и бар-буфет. При этом автобус оснащался ярославским дизелем ЯМЗ-740. Этот автобус использовали для нужд пресс-центра.

При этом основной объем пассажирских перевозок на Олимпийских играх взяли на себя серийные междугородные автобусы ЛАЗ-697Р и ЛАЗ-699Р. Несколько сот машин построили специально для игр. Но до начала Олимпиады их успели обкатать.

От "улучшенного для Москвы" до "кинопередвижки"

Свой вклад в создание олимпийских автомашин внес и Павловский автобусный завод (Нижегородская область в РФ). На Играх работала партия автобусов ПАЗ-672УМ, причем буквы "УМ" расшифровывались как "улучшенный для Москвы". Интерьер, по мнению автоэкспертов, был на порядок выше имевшихся в те годы аналогов. Более того, была даже сделана полноприводная версия с двумя пассажирскими дверями и улучшенной отделкой - ПАЗ-3201УМ.

Инженеры Павловского автобусного завода создали для Олимпиады и новую передвижную телестудию - "кинопередвижку", получившую индекс ПАЗ-3916. Конструкторы работали в тесном сотрудничестве с Кировоградским заводом радиоизделий - на "ПАЗе" готовили кузов с четкой подгонкой всех мест крепежа, а в Кировограде монтировали телеоборудование. Примечательно, что в олимпийской серии "кинопередвижек" отсек водителя был наглухо отгорожен от рабочей зоны - прямой эфир времен СССР был делом государственной важности, и никто из кабины не должен был попасть в рабочую зону.

Передвижные телевизионные станции были сконструированы и построены также на базе полуприцепа ОдАЗ-936 производства Одесского автосборочного завода с тягачом КамАЗ-5410 – под названием ПТВС-3ЦТ. И на базе фургона ЛиАЗ-5932 Ликинского автобусного завода - ПТС-ЦТ "Магнолия".

А еще на Павловском заводе к Олимпиаде-80 собрали передвижную медицинскую лабораторию с со всем необходимым оборудованием — ПАЗ-672ТЛ. Это были два спецавтобуса, вместе образующие лабораторный комплекс для обследования спортсменов. В первом была размещена аппаратура для медико-биологических обследований, во втором - кабинет для педагогических и психологических обследований.

Лошади, байдарки и каноэ

Построенные специально для Олимпиады-80 машины зачастую были первыми подобными транспортными средствами в СССР.

Как, скажем, специализированный автомобиль для перевозки лошадей КАвЗ-5982 на трехосном шасси ЗИЛ-133Г1 Шумерлинского завода в Чувашии. До него ничего подобного в СССР не было, а к Играм сконструировали фургон для перевозки пяти животных и 250-300 кг сена с отсеком для трех сопровождающих - ветеринара, конюха и тренера, причем, со спальными местами. Выпускал этот автомобиль Курганский автобусный завод ("КАвЗ").

Или автомобиль модели 3915 на шасси ГАЗ-53А для перевозки лодок, байдарок и каноэ, разработанный также в Шумерле. Сверху на фургон крепилась специальная ферма с ячейками в три ряда для лодок, внутри закрытый кузов был разделен на два отсека - для отдыха сопровождающих и лодочных комплектующих.

Так что с задачей – придумать и построить достаточное количество транспорта для XXII Летних Олимпийских игр Советский Союз справился.