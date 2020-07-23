Бойкот не испортил праздник: Матвиенко рассказала о своей работе на Олимпиаде-80

Часть соревнований московской Олимпиады проходили в других городах Советского Союза, в том числе и в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. В комсомольской организации этого города работала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

В эксклюзивном интервью Sputnik в рамках спецпроекта "Москва-80: ретро-tube" она рассказала о работе комсомольцев на Играх, о том, как встречала олимпийский огонь, какой футбольный матч ей удалось посетить, какую одежду носила в те дни и чем витрины магазинов удивили ленинградцев.

— В 1980 году Вы работали в Ленинградском областном комитете ВЛКСМ, занимали высокий пост секретаря обкома. Были ли Вы задействованы в подготовке Олимпийских игр? Ведь часть футбольного турнира проходила и в Ленинграде. Какие вопросы приходилось решать, были ли сложности?

— Да, тогда всему городу пришлось напряженно поработать, ведь многое было в новинку. Это сейчас мы привыкли, считаем естественным, что на территории нашей страны проходят крупнейшие спортивные соревнования. А сорок лет назад проведение XXII летних Олимпийских игр в Москве стало для нас, советских людей, событием экстраординарным, грандиозным по своему значению.

Не все получилось так, как задумывалось и планировалось. Ввод Советским Союзом воинского контингента в Афганистан в конце 1979 года дал повод Западу выступить с инициативой бойкота Олимпийских игр в Москве, который поддержали многие страны Запада и зависимые от них государства. Бойкот в итоге оказался неполным: многие спортсмены из этих стран прибыли в Москву, но выступали не под национальными флагами. Недавно президент МОК (Международный олимпийский комитет. — Прим. ред.) Томас Бах признал это ошибкой, лишившей мечты многих спортсменов. Думаю, что были грубо попраны Олимпийская хартия и ее главный принцип — "Спорт вне политики".

Пожалуй, именно тогда определенные круги на Западе начали раскручивать маховик политизации большого спорта, доведенный сегодня до абсурда: аннулирование результатов, отлучение от Олимпийских игр, мировых чемпионатов стали чем-то вроде нынешних беззаконных санкций. Но спорт — уникальное явление в жизни человечества. Он призван сплачивать, а не разъединять людей. Спорт не имеет и не должен иметь отношения к политической повестке. Поэтому мы настойчиво выступаем за восстановление и утверждение этого принципа в мировом спортивном движении.

Тогда, четыре десятилетия назад, Советский Союз, мы, его граждане, готовились к Олимпийским играм как празднику дружбы народов планеты, всемирной демонстрации единства физической и духовной красоты человека. Работа по подготовке к Олимпиаде закипела и у нас в Ленинграде. Она началась за несколько лет до старта Олимпийских игр. Спорт творится руками молодых. Естественно, молодежь, комсомольская организация Ленинграда не могли оказаться в стороне. Отмечу, что дело не ограничивалось подготовкой к проведению футбольных матчей. Ведь город на Неве — один из основных спортивных центров страны. Здесь жили, занимались спортом, готовились к Играм сотни кандидатов в олимпийскую сборную СССР по десяткам видам спорта.

Понятно, что мы не вторгались в чисто спортивные вопросы. Это сфера тренеров, медиков, других специалистов. Но и нам, обкому комсомола, забот хватало. Мы создали штаб по подготовке к Олимпийским играм, разработали конкретную программу наших действий. Олимпиада — праздник многоплановый и многозначный. Мы хотели не только обеспечить гостям комфортное пребывание в Северной столице, но и как можно полнее показать культуру нашего города, его замечательную архитектуру, рассказать об исторических событиях, которые здесь происходили.

В процесс подготовки к Олимпиаде были вовлечены практически все вузы Ленинграда. Студенчество было в то время сферой моих комсомольских забот. Пожалуй, самый большой отряд, он назывался "Сервис", сформировали в педагогическом институте имени Герцена. Почти полтысячи студентов, пройдя специальные курсы, стали гидами-переводчиками (это была одна из дефицитных специализаций), экскурсоводами и даже телефонистками в отелях, где жили гости. Такой же отряд создали и на базе филологического и восточного факультетов Университета (имени А. А. Жданова, ныне — Санкт-Петербургский государственный университет. — Прим. ред.). А отряды Финансово-экономического института трудились в сфере своих будущих профессий — во Внешторгбанке, Главобщепите, таксомоторных парках города. В общем, отрядам всех вузов нашлась интересная и нужная работа. Большое внимание уделяли формированию навыков общения с зарубежными спортсменами, гостями Игр, диалога, дискуссий с ними.

К Олимпиаде была проведена основательная реконструкция стадиона имени Кирова. Мы, ленинградский комсомол, взяли шефство над стройкой. Там трудились десятки комсомольско-молодежных бригад. Уложились в срок.

Могу с удовлетворением сказать, что тогда нам практически все удалось. Праздник, которого ждала страна, состоялся. Праздник спортивный: несмотря на бойкот, на играх московской Олимпиады было установлено 74 олимпийских и 36 мировых рекордов. Праздник дружбы народов: на Олимпиаду прибыли спортсмены со всех пяти континентов. Праздник культуры — здесь постарались сотрудники наших уникальных музеев, дворцово-парковых ансамблей, молодежные музыкальные коллективы, студенческие клубы. А та атмосфера радушия и гостеприимства, которая царила всюду, сделала этот праздник незабываемым!

— Что особенно запомнилось в Олимпиаде-80? Удалось ли Вам посетить соревнования? Болели ли персонально за какого-то спортсмена или команду (из республик СССР или иностранных)?

— Как я уже сказала, мы, комсомольские функционеры, в те дни были не зрителями, а работниками. Тем не менее что-то удалось увидеть не только по телевидению, но и воочию.

Мне, например, очень памятен день встречи олимпийского огня в Ленинграде. Огонь, доставленный в наш город экспрессом "Красная стрела" из Москвы, встречали известные ленинградцы, в том числе передовики производства, ветераны спорта. Мне обкомом комсомола была доверена честь представлять в составе этой группы ленинградский комсомол. Помню до сих пор то особенное ощущение сопричастности к чему-то очень важному, к какому-то волшебству, пока мы шли, сопровождая олимпийский огонь, по Московскому вокзалу, по всему Невскому проспекту.

А побывать мне посчастливилось на четвертьфинальном матче футбольного турнира, который проходил в нашем городе. Встречались команды Чехословакии и Кубы. Победила сборная Чехословакии со счетом 3:0, ставшая в итоге чемпионом Олимпиады. Трибуны были переполнены. Игра получилась зрелищной.

Конечно же, мы внимательно следили за представителями Ленинграда в большой олимпийской команде СССР. Они выступили хорошо. Потом, помню, чемпионов, призеров всем городом чествовали.

— Дни Олимпиады были необычными для ряда городов. Удалось ли Вам попробовать какие-то диковинные на тот момент продукты? Привнесла ли Олимпиада какие-то новшества в быт и распорядок жизни?

— Не могу сказать про всю страну, но в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Таллине ощутимо богаче стали и витрины, и полки магазинов. Особенно продовольственных. Пожалуй, впервые мы тогда попробовали импортные газированные напитки, нарезки колбасы и сыра в вакуумной упаковке. В обиходе появилась посуда одноразового пользования.

Заметно расширился в этих городах и ассортимент отечественных продуктов. Это молодежи нравилось, но и вопросы рождало.

Тогда популярностью пользовался появившийся в канун Олимпиады анекдот. Как известно, согласно программе КПСС, в СССР к 1980 году должен был быть построен коммунизм. Граждане обращаются к руководству партии с вопросом: срок наступил, где же коммунизм с его изобилием? Ответ руководства: его заменили Олимпийскими играми.

— Был ли у Вас в то время модный "олимпийский" наряд, может быть, выдавали особую одежду или форму? Невозможно не отметить, что Вы всегда элегантно, очень женственно и с большим вкусом подбираете свой гардероб. Было ли у Вас любимое платье 80-го года? Или, может быть, брючный костюм, или джинсы?

— Честно говоря, уже сейчас и не вспомню: выдавали нам или где-то я купила… Но точно — у меня была спортивная куртка с эмблемой Олимпиады-80 на молнии-застежке. Ее все знают как "олимпийку". И надо сказать, что качество куртки было действительно олимпийское: она прослужила мне многие годы.