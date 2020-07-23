Олимпийское наследие Самарканда: как появился первый в ЦА гребной канал

В рамках проекта Sputnik к 40-летию Олимпиады-80 мы пообщались со свидетелями того грандиозного спортивного праздника, объединившего огромную страну. Ветеран спорта, сотрудник профильных комитетов ЦК Владимир Бойко рассказал об инфраструктурном наследии Игр.

Несмотря на то. что Ташкент и в целом Узбекская ССР не были среди регионов, принимавших состязания Олимпиады-80, все-таки один крупный спортивный объект к этому событию в республике успели возвести. Речь идет о гребном канале недалеко от Самарканда.

Решение о его возведении было принято еще за несколько лет до Игр, когда же определился список городов-участников, гребной канал оказался незадействованным, но обещание по его строительству союзные власти сдержали.

"Правда, когда перед Олимпиадой в Москве было сокращено финансирование строительства крупных спортивных сооружений в других республиках СССР, пришлось по документам завершать работы на этом гребном канале как на гидротехническом объекте. Но к 1980 году этот современный и единственный в Средней Азии комплекс был готов и уже в 1981-м принимал первые соревнования", — вспоминает Владимир Бойко.

Несколько лет после распада СССР гребной канал был в упадке, но сегодня там идет масштабная реконструкция, строится гостиница и необходимые объекты. В 2019-м, к примеру, Узбекистан принимал международный чемпионат Азии по гребле.

Об олимпийском наследстве республики смотрите в нашем видеосюжете.