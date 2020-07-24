Гимнаст Дитятин: за "золото" Олимпиады-80 обещали 10 тысяч, а на руки вышло 3700

Единственный в мире гимнаст, имеющий медали во всех оцениваемых упражнениях на одних Играх, вспоминает, как прятал шампанское от японских журналистов, на что потратил олимпийский гонорар и с кем из западных спортсменов поддерживает отношения.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik, Алексей Стефанов. На московской Олимпиаде 1980 года гимнаст Александр Дитятин завоевал три золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль и с этим результатом вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Открытие и закрытие Олимпиады он помнит как грандиозное событие, хотя сам участия в историческом марше не принимал – смотрел по телевизору, поскольку "у гимнастов рано начинаются соревнования и мы зальные".

"Это было грандиозно, масштабно и произвело огромное впечатление. Не говоря уже о спортивных мероприятиях, которые проходили. Кое-что я даже успел посмотреть уже после своих выступлений. Гордился тем, как все у нас провели", - рассказывает Александр Дитятин.

© Sputnik / Yuriy Somov Абсолютный чемпион мира и Европы 1979 года по гимнастике Александр Дитятин.

Отметить получение медалей он решил с другом, тоже "динамовцем", Виктором Санеевым - единственным в истории трехкратным олимпийским чемпионом в тройном прыжке. На Олимпиаде-80 Санеев завоевал серебряную медаль, до этого – в Мехико-68, Мюнхене-72 и Монреале-76 – "золото".

"Мы с ним сидели в баре в Олимпийской деревне, разговаривали и пили шампанское. Честно говоря, не помню, бутылку можно было на месте купить или мы принесли свою. И вот сидим, празднуем, а тут японские журналисты подходят. Мы как подскочим! Быстро спрятали бутылку, пересели за другой столик и тут же поставили на него лимонад. Японцы ничего понять не успели – просто стали нас фотографировать и брать интервью, после чего ушли", - смеется Александр Дитятин.

Призовые потратил на мебель и машину

Поскольку гонорар полагался за каждую олимпийскую медаль, в целом Александр Дитятин остался доволен призовыми деньгами. Но, как выясняется спустя сорок лет, рассчитывал на большее.

"За "золото" заплатили по 4 тысячи рублей минус подоходный налог, на руки выходило 3600 или 3700 рублей – уже не помню. Но обещали нам за золотую медаль 10 тысяч, а у меня было три золота - сами видите, какая разница получилась", - вспоминает гимнаст и добавляет, что за четыре серебряных медали получил по 2 тысячи рублей, а за бронзу - 1,5 тысячи.

© Sputnik / Dmitriy Donskoy Александр Дитятин, абсолютный Олимпийский чемпион 1980 года по спортивной гимнастике, выполняет упражнение на кольцах. XXII летние Олимпийские игры

Точную сумму, полученную за олимпийские медали после уплаты налога, он не помнит, говорит, что это было около 20 тысяч рублей. На них Дитятин сразу же купил новую машину, продав старую, и полностью обставил новую четырехкомнатную квартиру в центре Ленинграда, которую также получил благодаря своим спортивным достижениям.

Правда, называлось это улучшением жилищных условий, поскольку до этого у него была квартира меньшей площади. "Мы с женой, маленьким Алешей и родителями до Олимпиады-80 жили в трехкомнатной квартире. Председатель Ленинградского горисполкома подписал мне документ на получение четырехкомнатной квартиры в центре Ленинграда, но оказалось, этого мало, мне ничего подходящего подобрать не могли", - рассказывает Дитятин.

© Sputnik / Yuriy Somov Абсолютный чемпион мира и Европы (1979), двукратный победитель соревнований на Кубок мира (1978-1979) по гимнастике Александр Дитятин выполняет упражнение на коне

Хорошо, дополняет спортсмен, товарищи подсказали, что квартиру можно подыскать и самому, объяснили, как это сделать.

"С готовым вариантом я пришел туда, где квартиры распределяют, сказал, что нашел, попросил дать мне ордер. Конечно, были там чиновники, которые не очень хотели этого делать - да кто я такой, почему мне должны. Но все закончилось благополучно, и мне выделили эту квартиру, улучшили мои условия", - вспоминает Александр Дитятин.

Спустя много лет, когда старший сын уже вырос, а с женой Александр Дитятин развелся, эту "спортивную квартиру" в центре Санкт-Петербурга разменяли на три.

Бойкот? Мы и так были сильнейшими

Александр Дитятин говорит, что бойкот почти не заметил, да и не было особенно обидно из-за случившегося: главных соперников, американцев, он победил еще за год до этого у них же на родине: на чемпионате мира в американском Форт-Уэрте гимнаст взял пять медалей - четыре золотых (одна за командное выступление) и одну серебряную, а команда СССР в общем медальном зачете получила первое место.

Самое главное, подчеркивает спортсмен, что в целом никакие бойкоты не разрушили доброжелательное отношение между спортсменами: "Ни до Олимпиады в Москве, ни после дружбы как таковой не было, мы не ездили друг к другу в гости, но на соревнованиях, показательных выступлениях, матчевых встречах дружелюбно общались и с американцами, и с представителями других стран даже если на ломаном английском и пальцах".

© Sputnik / Miranskiy Гимнаст, абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике Александр Николаевич Дитятин во время тренировки

Со многими спортсменами из разных стран гимнаст поддерживает отношения и сейчас. Встречается, если оказывается за границей, а они - в Москве или Санкт-Петербурге, как во время последнего Кубка Александра Дитятина по спортивной гимнастике в Петербурге, куда приезжал немецкий гимнаст, призер Олимпиады в Монреале в 1976 году, а ныне депутат Бундестага Эберхард Гингер.

"Мы с Эберхардом встретились на Кубке, потом он приехал ко мне домой в гости - посидели, поговорили. Эберхард хорошо по-русски говорит, - вспоминает Дитятин. - О спорте говорили меньше всего: тем для разговоров хватает".

Гингер ныне немецкий парламентарий, отвечающий в законодательном органе Германии за образование и спорт, а Дитятин заведует кафедрой гимнастики в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге.