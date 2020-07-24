Гимнаст Дитятин: за "золото" Олимпиады-80 обещали 10 тысяч, а на руки вышло 3700

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik, Алексей Стефанов. На московской Олимпиаде 1980 года гимнаст Александр Дитятин завоевал три золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль и с этим результатом вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Открытие и закрытие Олимпиады он помнит как грандиозное событие, хотя сам участия в историческом марше не принимал – смотрел по телевизору, поскольку "у гимнастов рано начинаются соревнования и мы зальные".
"Это было грандиозно, масштабно и произвело огромное впечатление. Не говоря уже о спортивных мероприятиях, которые проходили. Кое-что я даже успел посмотреть уже после своих выступлений. Гордился тем, как все у нас провели", - рассказывает Александр Дитятин.
Отметить получение медалей он решил с другом, тоже "динамовцем", Виктором Санеевым - единственным в истории трехкратным олимпийским чемпионом в тройном прыжке. На Олимпиаде-80 Санеев завоевал серебряную медаль, до этого – в Мехико-68, Мюнхене-72 и Монреале-76 – "золото".
"Мы с ним сидели в баре в Олимпийской деревне, разговаривали и пили шампанское. Честно говоря, не помню, бутылку можно было на месте купить или мы принесли свою. И вот сидим, празднуем, а тут японские журналисты подходят. Мы как подскочим! Быстро спрятали бутылку, пересели за другой столик и тут же поставили на него лимонад. Японцы ничего понять не успели – просто стали нас фотографировать и брать интервью, после чего ушли", - смеется Александр Дитятин.
Призовые потратил на мебель и машину
Поскольку гонорар полагался за каждую олимпийскую медаль, в целом Александр Дитятин остался доволен призовыми деньгами. Но, как выясняется спустя сорок лет, рассчитывал на большее.
"За "золото" заплатили по 4 тысячи рублей минус подоходный налог, на руки выходило 3600 или 3700 рублей – уже не помню. Но обещали нам за золотую медаль 10 тысяч, а у меня было три золота - сами видите, какая разница получилась", - вспоминает гимнаст и добавляет, что за четыре серебряных медали получил по 2 тысячи рублей, а за бронзу - 1,5 тысячи.
Точную сумму, полученную за олимпийские медали после уплаты налога, он не помнит, говорит, что это было около 20 тысяч рублей. На них Дитятин сразу же купил новую машину, продав старую, и полностью обставил новую четырехкомнатную квартиру в центре Ленинграда, которую также получил благодаря своим спортивным достижениям.
Правда, называлось это улучшением жилищных условий, поскольку до этого у него была квартира меньшей площади. "Мы с женой, маленьким Алешей и родителями до Олимпиады-80 жили в трехкомнатной квартире. Председатель Ленинградского горисполкома подписал мне документ на получение четырехкомнатной квартиры в центре Ленинграда, но оказалось, этого мало, мне ничего подходящего подобрать не могли", - рассказывает Дитятин.
Хорошо, дополняет спортсмен, товарищи подсказали, что квартиру можно подыскать и самому, объяснили, как это сделать.
"С готовым вариантом я пришел туда, где квартиры распределяют, сказал, что нашел, попросил дать мне ордер. Конечно, были там чиновники, которые не очень хотели этого делать - да кто я такой, почему мне должны. Но все закончилось благополучно, и мне выделили эту квартиру, улучшили мои условия", - вспоминает Александр Дитятин.
Спустя много лет, когда старший сын уже вырос, а с женой Александр Дитятин развелся, эту "спортивную квартиру" в центре Санкт-Петербурга разменяли на три.
Бойкот? Мы и так были сильнейшими
Александр Дитятин говорит, что бойкот почти не заметил, да и не было особенно обидно из-за случившегося: главных соперников, американцев, он победил еще за год до этого у них же на родине: на чемпионате мира в американском Форт-Уэрте гимнаст взял пять медалей - четыре золотых (одна за командное выступление) и одну серебряную, а команда СССР в общем медальном зачете получила первое место.
Самое главное, подчеркивает спортсмен, что в целом никакие бойкоты не разрушили доброжелательное отношение между спортсменами: "Ни до Олимпиады в Москве, ни после дружбы как таковой не было, мы не ездили друг к другу в гости, но на соревнованиях, показательных выступлениях, матчевых встречах дружелюбно общались и с американцами, и с представителями других стран даже если на ломаном английском и пальцах".
Со многими спортсменами из разных стран гимнаст поддерживает отношения и сейчас. Встречается, если оказывается за границей, а они - в Москве или Санкт-Петербурге, как во время последнего Кубка Александра Дитятина по спортивной гимнастике в Петербурге, куда приезжал немецкий гимнаст, призер Олимпиады в Монреале в 1976 году, а ныне депутат Бундестага Эберхард Гингер.
"Мы с Эберхардом встретились на Кубке, потом он приехал ко мне домой в гости - посидели, поговорили. Эберхард хорошо по-русски говорит, - вспоминает Дитятин. - О спорте говорили меньше всего: тем для разговоров хватает".
Гингер ныне немецкий парламентарий, отвечающий в законодательном органе Германии за образование и спорт, а Дитятин заведует кафедрой гимнастики в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге.