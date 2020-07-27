Джинсовая форма и проверки КГБ: как работали водители Олимпиады-80

В честь сорокалетия Олимпийских игр в Москве Sputnik продолжает рассказывать об атмосфере Олимпиады-80. Сегодня наши герои — водители олимпийских автобусов Александр Марочкин, Николай Шкаликов и Николай Юганов, которые в то время работали в Мострансавто.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik, Данара Курманова. Для Олимпиады 1980 года было задействовано более пяти тысяч автобусов, но только 550 из них обслуживали непосредственно спортсменов и болельщиков. К работе на основных олимпийских маршрутах привлекли 1 300 лучших водителей Москвы и Подмосковья, причем отбор проходил жестко. По словам Александра Марочкина, перевозившего иностранные делегации, у оргкомитета Олимпиады было много требований к водителям.

Руль надо правильно держать

Отбор кандидатов завершился только за четыре месяца до начала Олимпиады — и водителей сразу же отправили на курсы по этикету вождения. Как вспоминает Александр Марочкин, больше всего ему запомнился урок, как правильно держать руль.

"Мы ведь рулили как хотели, — говорит он. — А тут нам рассказывают, что руки на руль надо класть правильно, чтобы было красиво".

"И чтобы стаж работы не менее десяти лет, и статус шофера первого класса, — рассказывает Марочкин. — Если соответствовал, отправляли на медкомиссию, затем на проверку в ГАИ".

Мострансавто Александр Викторович Марочкин — на фото справа

Примерно в это же время водители получили автобусы — новые, прямо с завода, поэтому их необходимо было сначала подготовить, как говорится, обкатать. Например, водителю Николаю Юганову сначала поручили возить на этих автобусах детей в пионерлагерь. А еще все шоферы, приехавшие на Олимпиаду из подмосковных городов, должны были ездить по столице СССР, изучать маршруты.

Удостоверение водителя Олимпиады-80 Николая Юганова Мострансавто

Удостоверение водителя Олимпиады-80 Николая Юганова Мострансавто 1 / 2 Мострансавто Удостоверение водителя Олимпиады-80 Николая Юганова

Оделись как летчики

Не менее пристальное внимание организаторы Олимпиады уделяли внешнему виду водителей. Встречавший болельщиков в аэропорту Николай Шкаликов вспоминает, что каждому водителю выдали форму. Состояла она из двух костюмов. Один был легкий, из джинсового материала серого цвета, а другой — более плотный, темно-синий, как у летчиков. Строгие галстуки в тон и голубые рубашки только усиливали это сходство, поэтому туристы иногда принимали водителей олимпийских автобусов за пилотов.

Мострансавто Николай Николаевич Юганов

На время соревнований водителей расселяли в гостиницах или общежитиях, специально отремонтированных к Играм.

"Нам, например, досталось общежитие на улице Дмитрия Ульянова, — рассказывает Александр Марочкин. — Жили мы по три человека в комнате, и у нас график работы был через день. Сменщики уйдут, а я порядком занимаюсь, рубашки эти, как у летчиков, им стираю-глажу. Потом — наоборот. Дружно жили".

Жвачку брать нельзя!

Типичный рабочий день водителя Олимпиады-80 выглядел следующим образом. Большинство автобусов стояли на территории МГУ, в яблоневом саду. Специально для соревнований там сделали временное КПП и стоянку. Как вспоминает Александр Марочкин, водители работали на легендарных автобусах ЛАЗ.

"Были мягкие ЛАЗы, на них возили по музеям-концертам, — объясняет он. — А были еще и жесткие, как их называли, или ЛАЗ-695. Вот мы работали на них, возили иностранцев на спортивные мероприятия".

© Sputnik / С. Соловьев Автобус для городских и междугородных туристическо-экскурсионных перевозок, выпускаемый Львовским автобусным заводом (ЛАЗ)

Основными направлениями для водителей были стадион "Лужники", спорткомплексы "Олимпийский" и "Крылатское", дворцы спорта "Сокольники", "Измайлово" и "Динамо", а также конноспортивный центр "Битца". Каждый вечер по возвращении на стоянку автобусы проверяли сотрудники КГБ, но ничего страшного в этой процедуре не было, говорит Николай Шкаликов: "Максимум — могли вопросы задать, мол, ну как, чего? Салон осмотрят, багажник откроют, и все".

Впрочем, суровые ограничения все же были. Еще на инструктаже КГБ водителям сказали: жвачку и сигары брать ни в коем случае нельзя. Можно было разве что меняться значками, вспоминает Николай Юганов.

"Но не скажешь же туристам, если предлагают: мне нельзя! — рассказывает он. — Старались найти выход из положения. Предложат тебе покурить, а ты: "Нет-нет, я просто не курю, спасибо".

Мострансавто Николай Николаевич Юганов с семьей на Красной площади в Москве

Русские медведи, удивленные французы и индийский плащ

Но строже всего в КГБ относились к личным вещам туристов, забытым в автобусах. "Если мы что-то обнаруживали в салоне автобуса, вечером нужно было сдать вещь проверяющим, — рассказывает Николай Юганов. — А дальше они сами возвращали".

Советские власти не просто так уделяли повышенное внимание поведению шоферов. Западные СМИ, отговаривая читателей ехать на Олимпиаду в Москву, писали об отсутствии сервиса в СССР на всех уровнях. Чтобы опровергнуть эти утверждения, организаторы Олимпиады действовали по принципу "лишь бы гости были довольны", считает Александр Марочкин и приводит в пример случай, как однажды гостья из Индии потеряла плащ.

"Она даже не в автобусе его забыла, а где-то во время прогулки оставила, — говорит водитель. — Но все равно, чтобы она не расстраивалась, ей сказали: "Ничего, сейчас поедем в магазин, новый плащ купим". Так и взяли ей плащ за счет государства".

Александр Марочкин вспоминает, как его коллега однажды вез пару пожилых французов. Супруги очень хотели пить и купили лимонад, но вот незадача — открыть бутылку никак не получалось.

"Друг мой увидел эту ситуацию в зеркальце, взял бутылку — щелк! — и сразу открыл. А все так совпало, что именно в этот день отмечали праздник Военно-Морского Флота, и у француза глаза округлились: "Да вы тут все русские медведи!" Мы долго над этим смеялись".

Проблем с языком не было

Иногда с водителями работали гиды, но порой приходилось возить иностранцев и без них. При этом проблем в общении с туристами не возникало. Во-первых, выручал трафарет с обозначением вида спорта на лобовом стекле автобуса — так гости Олимпиады понимали, на какие соревнования они могут поехать с этим водителем.

Во-вторых, каждый водитель получал подробный заказ в письменном виде, где было указано, на какой стадион ехать и у какого сектора или выхода ждать болельщиков.

Легче всего было разговаривать с немцами, вспоминает Николай Юганов. "Ну а чего непонятного? — рассуждает он. — Скажут: "Фарен" — значит, надо ехать. Привезу куда надо, они уходят, потом возвращаются и говорят: "бай-бай!" Значит, надо везти спать. Люди всегда смогут договориться. Так что скандалов и непониманий не было, все хорошо прошло".

Мы работать приехали

Находясь в самом центре событий, олимпийские водители, однако, не увидели практически ни одного состязания. Организаторы Игр сразу предупредили их: Олимпиаду они будут смотреть в основном по телевизору. Шоферам разрешили посетить лишь одно соревнование — на выбор.

"Нужно было заранее заполнить заявку, мы с другом так пошли на велоспорт, нам было интересно, — говорит Александр Марочкин. — Но мы не обижались. Понимали же: мы сюда работать приехали".

Впрочем, многим водителям, припарковавшимся у стадионов, удалось посмотреть самую знаменитую часть закрытия Игр — полет олимпийского Мишки. Но, по словам Александра Марочкина, соревнований им хватило и без этого, ведь после Олимпиады оргкомитет провел своеобразное первенство среди водителей.

"У нас свои итоги подвели, — говорит он. — По количеству рейсов и отработанных часов. В результате водители из Коломны тогда заняли первое место, а мы, Орехово-Зуево, — третье".