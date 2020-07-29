Камиль Юсупов: олимпийская боль, вагон фруктов и яхтак для Роналду

Известный узбекский дзюдоист и курашист, основатель современного кураша и его популяризатор в республике и во всем мире Камиль Юсупов рассказал о своей несбывшейся спортивной мечте и надеждах на олимпийское будущее национальных единоборств.

Олимпийский шанс

На московскую Олимпиаду-80 Камиль Юсупов возлагал особые надежды. Он в тот период был в прекрасной форме, к тому же очень удачно боролся всегда с японскими дзюдоистами, считавшимися родоначальниками этого вида спорта. Да и предолимпийские турниры прошли для него удачно: в Бухаресте Юсупову не хватило совсем чуть-чуть – в финале он уступил титулованному румыну Константину Никулае. Но этот результат обеспечивало ему путевку на главные Игры четырехлетия.

Незадолго до Олимпиады всю сборную СССР собрали под Москвой, в Подольске, на тренировочной базе.

"Тогда мне тренер сборной сказал: "У тебя будет шанс, если в олимпийской программе примут участие японцы". Я с ними легко боролся – всегда выигрывал, ни одной схватки не проиграл им. Это повышало вероятность моего участия на Играх в Москве.

Из личного архива Камиля Юсупова Вырезка из газеты

В период подготовительных сборов Юсупов частично застал эту атмосферу масштабного спортивного праздника.

"В Подольске я был из Узбекистана один. В категории 65 килограммов было трое ребят, кто-то один из нас мог бы участвовать в Олимпиаде. А пока мы все вместе усиленно готовились. Помимо дзюдоистов, там были штангисты и легкоатлеты. Я помню, как общались и вместе гуляли с легендами спорта – Василием Алексеевым, Жаботинским, Давидом Ригертом, Юрием Варданяном, Султаном Рахмановым. После тренировок мы часто всей компанией гуляли по лесу", — вспоминает Юсупов.

Тренировались друг с другом, порой, в разных весовых категориях. Юсупов при своем весе в 65-67 килограммов спокойно выходил на татами против оппонентов, которые были на 10-12 кило тяжелее его.

"Я тогда в очень хорошей форме был. Как-то в субботу – это банный день у нас — мы выходили на ОФП, общую физическую подготовку. Все собрались – штангисты, легкоатлеты, дзюдоисты – и поспорили, кто больше подтянется на турнике. У кого 50 раз получилось, у кого - 60, а я тогда смог 117 раз подтянуться. Все говорят: "Ух, вот каков узбек". Думаю, это был пик моей формы", — вспоминает дзюдоист.

В шаге от мечты

До главных стартов четырехлетия оставалось меньше недели, когда Камиль Юсупов оказался на больничной койке. Врачи так и не смогли определить причину недуга, но о выступлении перспективного дзюдоиста в таком состоянии не могло быть и речи.

"У меня внезапно прихватило живот: что-то непонятное в моем организме. Прихожу в больницу, а у меня рвота, почему-то кровь пошла. Сказали: отравление. Возможно, из-за избыточных нагрузок – до сих пор не знаю окончательно. Сначала предложили лечь в больницу, но потом приняли решение отправить в Ташкент с сопровождением, чтобы там окончательно поставить на ноги", — отметил Юсупов.

Случайность или нет, но и японцы на эти Игры тоже не приехали, так что в сборной СССР на турнире выступили другие спортсмены.

А Камиль Юсупов на своей родине почти 40 дней лечился от неизвестной болезни, пропустив Олимпиаду даже как зритель.

"Мне было очень обидно, что моя мечта, к которой я так упорно и старательно шел, не осуществилась. В эти тяжелые дни я потерял еще и маму, которая очень сильно переживала за меня. Тогда я сказал себе, что уйду из большого спорта", — с горечью добавил собеседник.

Оправившись после тяжелой болезни и не менее тяжелой психологической травмы, Камиль Юсупов решил продолжить свое юридическое образование и пойти работать по линии КГБ республики. Впрочем, окончательно уйти из спорта ему так и не удалось.

Вагон яблок и два кубка из семьи Юсуповых

Из личного архива Камиля Юсупова Семья Юсуповых

"У меня есть информация, что отец подготовил вагон яблок — может, там еще виноград и другие фрукты были. Мои братья этот вагон - в Москву. Потом из оргкомитета Игр на имя отца пришла даже благодарность. А вот судьба кубков нам неизвестна — мы не видели, кому они достались в итоге", — вспоминает Юсупов.

Дзюдоист мечтал прославить свою семью и родную республику на Олимпиаде-80 медалью, стать чемпионом или призером Игр. К сожалению, не сложилось. Но Юсуповы внесли свой вклад в этот спортивный праздник мирового масштаба: еще перед отъездом в Москву отец и братья Камиля решили отправить в столицу СССР целый вагон фруктов, а также специально изготовленные кубки - лучшему дзюдоисту соревнований и лучшему спортсмену из всех дисциплин.

Спортивный реванш, кураш как спорт и яхтак для футбольной звезды

Стоит добавить, что тогда в Москву привозили лучшие продукты и деликатесы со всего Советского Союза, а Узбекистан снабжал столицу СССР отборными фруктами – прежде всего, гранатами и дынями, которые для заграничных гостей, да и для многих местных обывателей, казались чем-то совершенно удивительным.

Обидное происшествие на Олимпиаде-80 ненадолго оставило Камиля Юсупова вне спорта. Уже в 1981 году он принял предложение участвовать в чемпионате респулики по дзюдо, который проходил в Нукусе. Спортсмен под расписку добился права выступать в абсолютной весовой категории, то есть с любыми по весу соперниками, — и стал чемпионом.

"Мне тогда во многом помогли навыки и приемы, взятые из нашего традиционного кураша. Я задумался, почему бы не развивать этот вид национальных единоборств. Но в тот период продвижение на общесоюзный или мировой уровень традиционных видов борьбы было почти невозможным. Только с обретением независимости Узбекистана первый президент страны Ислам Каримов поддержал эту идею", — вспоминает Камиль Юсупов.

Он начал продвигать данный спорт в регионах – в Кашкадарье, Сурхандарье. Все семь братьев Камиля - мастера спорта по самбо или дзюдо. Они тоже поддержали его идею и на местах активно развивали кураш. Семья была известной на всю республику.

"У меня была мечта продвигать кураш на международный уровень, доказать, что это зрелищный и очень перспективный вид спорта", — говорит Юсупов.

Философия и традиции кураша приглянулись и многим спортсменам за рубежом. Например, соперник Юсупова на турнире 1979 года Константин Никулае через сорок лет вновь встретился со своим визави, и они вместе даже придумали акцию по поддержке кураша за границей.

Facebook / Niculae Constantin Отец и сын Никулае в традиционных яхтаках для кураша

"Он был у нас в Узбекистане в сентябре 2019-го на турнире на приз президента республики. Никулае активно занимается курашом, оценил этот спорт. Его сын (Мариус Никулае. - Прим. ред.) играет в Высшей лиге по футболу в европейском клубе. Он дружит с самим Роналду — они вместе выросли. Я через Константина Никулае отправил ему два яхтака (рубашка для борцов кураша. - Прим. ред.). Один из них предназначен для легендарного футболиста, чтобы он тоже его надел и продвигал этот вид спорта за рубежом", — пояснил Юсупов.

По его словам, если звезда футбола облачится в традиционную форму для кураша и выложит в Сеть, как борется со своим другом, это поможет сделать кураш еще более популярным в мире.

Камиль Юсупов был инициатором создания Международной ассоциации кураша. Для продвижения данного вида спорта даже создали специальные "Золотые ордена", чтобы вручать их тем, кто помогает в его популяризации. Он уверен, что кураш ждет большое будущее. Эта борьба уже включена в программу летных Азиатских игр, а в дальнейшем, надеется спортсмен, она может стать и олимпийским видом спорта.