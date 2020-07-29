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Олимпиада 1980

Камиль Юсупов о личной трагедии на Олимпиаде-80 и узбекской щедрости

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/olimpiada-1980/20200729/14655651/Kamil-Yusupov-o-lichnoy-tragedii-na-Olimpiade-80-i-uzbekskoy-schedrosti.html

Известный дзюдоист, основатель, а ныне председатель Международной ассоциации кураша Камиль Юсупов в интервью Sputnik Узбекистан вспомнил, как 40 лет назад готовился выступить на Олимпиаде в Москве и что помешало ему осуществить заветную мечту.

Перспективный борец из Узбекской СССР готовился защищать честь страны на главных, к тому же домашних, Играх четырехлетия. Юсупов поражал коллег по команде своей выносливостью, подтянувшись 117 раз. Он легко боролся даже с более тяжелыми по весу противниками, умело используя навыки борьбы кураш. Молодой спортсмен был готов к победам, но судьба распорядилась иначе.

Юсупов выбыл из сборной почти перед самым началом Олимпиады в Москве из-за неизвестной до сих пор болезни. Спортсмен с горечью вспоминает этот тяжелый момент, когда остановился в шаге от заветной цели.

Эркин Шагаев во время олимпиады 80 в Москве
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Зато гости и участники московских Игр никогда не забудут вкус тех фруктов, которые из солнечного Узбекистана прислали в столицу СССР отец и братья спортсмена.

Члены семьи Юсуповых всегда поддерживали друг друга, и после Игр через несколько лет Камиль не без помощи своих братьев решил вывести национальную традиционную борьбу кураш на международный уровень. Он уверен, что у этого благородного вида спорта большое будущее.




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