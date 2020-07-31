Закулисье Олимпиады-80: имена по трафарету, галстук от гостя и голые атлеты

Важна была каждая деталь
В составе делегации, которая обеспечивала проведение Игр, Владимир Евгеньевич прибыл в Москву недели за три до церемонии открытия. Предстояло еще много работы по оформлению объектов, составлению списка участников и по их жеребьевке в конкретных видах спорта.
Он застал еще последние приготовления к всемирному спортивному празднику. Окончательный лоск наводили недели за две до состязаний.
"Бывало, идешь мимо какого-то спорткомплекса – само здание давно готово, а вокруг еще все перекопано. А на другой день там уже все сровняли и газон засеяли", — вспоминает участник Олимпиады.
На церемонию открытия он не попал, зато присутствовал на генеральном прогоне, который ничем не уступал главному действу. Народу в "Лужниках" даже на репетиции было очень много.
"Я был секретарем и готовил жеребьевку по дзюдо. В мои обязанности входило перевести все заявки, чтобы правильно фамилия звучала и была написана, подготовить на каждого участника эту фамилию на металлической пластинке, которую можно было потом на магнитную доску приклеить. Вот мы это все готовили с помощью переводчиков, вырезали по трафарету каждую букву отдельно, склеивали и потом, когда была жеребьевка, доставали из барабана шар с номером и присваивали его участнику", — рассказывает Пятаев. Сегодня, в цифровую эпоху, это выглядит, конечно, странным.
"У нас были автобусы, и я со своим бейджиком мог сесть и бесплатно поехать на любую спортивную арену, где проходили соревнования", — добавил он.
Впрочем, Владимир Евгеньевич в основном следил за выступлением дзюдоистов - другие виды спорта ему были не так интересны. Даже несмотря на бойкот Игр японцами и американцами, в столицу СССР приехали многие звезды, в том числе француз Анжело Паризи, завоевавший в Москве медаль.
Почетный проводник и обнаженный интерес
Не обходилось на Играх и без накладок. Впрочем, все они решались сразу же на месте.
"Был один любопытный момент: у прибывшего в Москву то ли президента Международного олимпийского комитета, то ли у главы Международной федерации дзюдо, сейчас точно не вспомню, по какой-то причине не оказалось бейджика, чтобы пройти в Олимпийскую деревню. Я встретил его, проводил, куда нужно, а он мне за это подарил свой галстук. Кончено спустя 40 лет он выглядит старомодным, но я его несколько раз надевал. Сам-то я не очень люблю носить галстуки, но зато осталась память об этих Играх", — поделился Владимир Пятаев.
Олимпийские мечты и мучительное ожидание
По мнению Владимира Пятаева, Узбекистан смог бы когда-нибудь принять подобного уровня соревнования, но для этого мало желания и традиционного гостеприимства. Олимпиада требует, прежде всего, развитой инфраструктуры, а над этим еще предстоит поработать.
"У нас есть несколько современных объектов, способных принять какое-то количество видов спорта, но все равно этого пока недостаточно. К этому нужно идти постепенно. Объявить можно что угодно, но подготовить и достойно принять Игры – дело непростое", — уверен собеседник.
Болезненно Владимир Евгеньевич воспринял новость о переносе Олимпиады в Токио на год из-за пандемии коронавируса. Разумеется, это вынужденная мера, но для спорта в целом и для каждого конкретного участника это серьезный удар, убежден он.
Помимо чисто физических кондиций, важнейшую роль играет моральное состояние конкретного спортсмена. По словам Владимира Евгеньевича, в его практике были случаи, когда ко вторым в карьере Играм дзюдоист уже уставал и терял мотивацию.
"Например, я готовил к Пекину Ришода Собирова — двукратного чемпиона мира (60 кг). Он перед той Олимпиадой был всего пятым на Кубке Азии, а в Китае взял "бронзу". Потом дважды стал чемпионом мира, но в Лондоне снова лишь третий. Он мне сам говорил: "Владимир Евгеньевич, когда вы готовили меня к Пекину, было желание бороться: я горел весь, я хотел и медаль, и хорошую борьбу показать — в итоге стал третьим. А в Лондоне у меня даже желания не было выходить на татами. Я был уставший, замученный. Отсюда такой результат", — вспоминает Пятаев слова своего подопечного.
Неопределенность и перенос Олимпиады – это новое испытание для тренеров и спортсменов, и главное в этой ситуации – сохранить мотивацию и грамотно распределить силы, чтобы подойти к Играм на пике формы.