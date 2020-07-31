Закулисье Олимпиады-80: имена по трафарету, галстук от гостя и голые атлеты

Владимир Пятаев на московских Играх был в составе делегации – отвечал за организационную составляющую соревнований. Спустя 40 лет после спортивного праздника он поделился своими воспоминаниями от работы на Олимпиаде.

Важна была каждая деталь

В составе делегации, которая обеспечивала проведение Игр, Владимир Евгеньевич прибыл в Москву недели за три до церемонии открытия. Предстояло еще много работы по оформлению объектов, составлению списка участников и по их жеребьевке в конкретных видах спорта.

Он застал еще последние приготовления к всемирному спортивному празднику. Окончательный лоск наводили недели за две до состязаний.

"Бывало, идешь мимо какого-то спорткомплекса – само здание давно готово, а вокруг еще все перекопано. А на другой день там уже все сровняли и газон засеяли", — вспоминает участник Олимпиады.

На церемонию открытия он не попал, зато присутствовал на генеральном прогоне, который ничем не уступал главному действу. Народу в "Лужниках" даже на репетиции было очень много.

© Sputnik / Владимир Федоренко Момент боя между Робером ван де Валле (Бельгия) и Тенгизом Хубулури (СССР) (справа). Соревнования по дзюдо в полутяжелом весе, до 95 кг. XXII летние Олимпийские игры (19 июля - 3 августа).

"Я был секретарем и готовил жеребьевку по дзюдо. В мои обязанности входило перевести все заявки, чтобы правильно фамилия звучала и была написана, подготовить на каждого участника эту фамилию на металлической пластинке, которую можно было потом на магнитную доску приклеить. Вот мы это все готовили с помощью переводчиков, вырезали по трафарету каждую букву отдельно, склеивали и потом, когда была жеребьевка, доставали из барабана шар с номером и присваивали его участнику", — рассказывает Пятаев. Сегодня, в цифровую эпоху, это выглядит, конечно, странным.

Владимиру Евгеньевичу довелось работать на соревнованиях по дзюдо как перед Играми на подготовительной стадии, так и непосредственно во время соревнований.

© Sputnik / Владимир Федоренко Чемпион XXII Олимпийских игр советский спортсмен Николай Солодухин (2 справа) после победы в соревнованиях по дзюдо.

По его словам, работа хоть и нехитрая с виду, но отлучиться во время соревнований никуда нельзя было, ведь после завершения очередного круга необходимо выстроить на доске таблички с прошедшими в следующий раунд участниками и ничего не перепутать.

© Sputnik / Александр Гращенков Гарнет Шарват (Никарагуа) и Хосе Луис Лавердисна (Республика Куба) в Олимпийской деревне. XXII летние Олимпийские игры (19 июля - 3 августа).

"У нас были автобусы, и я со своим бейджиком мог сесть и бесплатно поехать на любую спортивную арену, где проходили соревнования", — добавил он.

© Wikipedia / Олимпийский рафик

Владимиру Евгеньевичу запомнилась общая праздничная атмосфера, которая царила в Москве в эти дни, особенно она проявлялась в Олимпийской деревне.

Впрочем, Владимир Евгеньевич в основном следил за выступлением дзюдоистов - другие виды спорта ему были не так интересны. Даже несмотря на бойкот Игр японцами и американцами, в столицу СССР приехали многие звезды, в том числе француз Анжело Паризи, завоевавший в Москве медаль.

© Sputnik / Владимир Федоренко Французский дзюдоист Анжело Паризи с медалью, завоёванной на XXII Олимпийских играх в Москве.

Почетный проводник и обнаженный интерес

Не обходилось на Играх и без накладок. Впрочем, все они решались сразу же на месте.

"Был один любопытный момент: у прибывшего в Москву то ли президента Международного олимпийского комитета, то ли у главы Международной федерации дзюдо, сейчас точно не вспомню, по какой-то причине не оказалось бейджика, чтобы пройти в Олимпийскую деревню. Я встретил его, проводил, куда нужно, а он мне за это подарил свой галстук. Кончено спустя 40 лет он выглядит старомодным, но я его несколько раз надевал. Сам-то я не очень люблю носить галстуки, но зато осталась память об этих Играх", — поделился Владимир Пятаев.

© Sputnik / Борис Бабанов Олимпийская деревня в дни проведения XXII летних Олимпийских игр в Москве.

Кроме того, в его обязанности входила организация взвешивания спортсменов, выступавших в турнире по дзюдо. По словам собеседника, было забавно наблюдать за поведением некоторых коллег, не привыкших к таким процедурам.

"В то время на взвешивании спортсмены становились на весы совершенно обнаженные – это сейчас, например, можно в трусах встать, а тогда вообще без какой-либо одежды. У нас в команде было шесть девочек-переводчиц, которые между собой спорили, даже жребий тянули, кто пойдет на следующее взвешивание. Хотелось им посмотреть, как здоровые мускулистые мужики взвешиваются обнаженными", — с улыбкой рассказывает Пятаев.

© Sputnik / Владимир Родионов Серебряный призёр Олимпиады, советский дзюдоист Тенгиз Хубулури во время соревнований на XXII Олимпийских играх в Москве.

Олимпийские мечты и мучительное ожидание

После завершения Игр в Москве заслуженные награды получили не только спортсмены-призеры и их тренеры, но и представители оргкомитета, помогавшие организовать всемирный праздник спорта. Владимир Евгеньевич также удостоен почетной грамоты и медали за работу на Олимпиаде-80.

По мнению Владимира Пятаева, Узбекистан смог бы когда-нибудь принять подобного уровня соревнования, но для этого мало желания и традиционного гостеприимства. Олимпиада требует, прежде всего, развитой инфраструктуры, а над этим еще предстоит поработать.

"У нас есть несколько современных объектов, способных принять какое-то количество видов спорта, но все равно этого пока недостаточно. К этому нужно идти постепенно. Объявить можно что угодно, но подготовить и достойно принять Игры – дело непростое", — уверен собеседник.

Болезненно Владимир Евгеньевич воспринял новость о переносе Олимпиады в Токио на год из-за пандемии коронавируса. Разумеется, это вынужденная мера, но для спорта в целом и для каждого конкретного участника это серьезный удар, убежден он.

"Спортсмен – скажем, в дзюдо – готовился, что в этом году через полтора-два месяца будет участвовать. И вдруг в один момент все отменяется. А это значит, что теперь нужно будет опять лицензию получать, целый год ее удерживать. Человек уже настроен, а через год он, вероятно, не сможет выступить так же хорошо. Тут и возраст влияет, и вес, который за год может измениться", — пояснил Пятаев.

Помимо чисто физических кондиций, важнейшую роль играет моральное состояние конкретного спортсмена. По словам Владимира Евгеньевича, в его практике были случаи, когда ко вторым в карьере Играм дзюдоист уже уставал и терял мотивацию.

"Например, я готовил к Пекину Ришода Собирова — двукратного чемпиона мира (60 кг). Он перед той Олимпиадой был всего пятым на Кубке Азии, а в Китае взял "бронзу". Потом дважды стал чемпионом мира, но в Лондоне снова лишь третий. Он мне сам говорил: "Владимир Евгеньевич, когда вы готовили меня к Пекину, было желание бороться: я горел весь, я хотел и медаль, и хорошую борьбу показать — в итоге стал третьим. А в Лондоне у меня даже желания не было выходить на татами. Я был уставший, замученный. Отсюда такой результат", — вспоминает Пятаев слова своего подопечного.

© Sputnik / Владимир Баранов Россиянин Арсен Галстян и узбекский спортсмен Ришод Собиров (слева направо) в полуфинальном поединке в весовой категории до 60 кг на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне.

Он добавил, что в период подготовки в любом виде спорта нужно чутко следить за состоянием спортсмена. Недостаточная нагрузка, конечно, плохо, но еще хуже, если атлет перетренирован. В таком случае ему требуется до трех месяцев на восстановление сил.

Неопределенность и перенос Олимпиады – это новое испытание для тренеров и спортсменов, и главное в этой ситуации – сохранить мотивацию и грамотно распределить силы, чтобы подойти к Играм на пике формы.