Сколько зарабатывали олимпийцы СССР за свои победы и на что тратили гонорары

Какое вознаграждение получали советские спортсмены за призовые места на Олимпиаде-80 и на что тратили деньги — в материале Sputnik.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik, Максим Огненный, Лев Рыжков, Алексей Стефанов. Спортсмены в СССР за выдающиеся результаты на московской Олимпиаде-80 получали приличные деньги даже после различных выплат. Атлеты покупали машины, делали ремонт, а кто-то отдавал гонорар родителям.

С уплатой подоходного налога

Как государство поощряло советских героев спорта, завоевавших медали на московской Олимпиаде?

Знаменитый конник, заслуженный мастер спорта СССР, обладатель двух олимпийских медалей года Виктор Угрюмов помнит расценки.

© Sputnik / Сергей Субботин Призеры соревнований по выездке на Большой приз в личном первенстве (слева направо): Юрий Ковшов (СССР) - серебро, Элизабет Тойрер (Австрия) - золото, Виктор Угрюмов (СССР) - бронза. XXII летние Олимпийские игры. Центральный стадион имени В.И. Ленина (ныне стадион "Лужники")

"Гонорар за первое место на Олимпийских играх 1980 года был 4 тысячи рублей, за второе — 2 тысячи, за третье 1,5 тысячи и так до шестого, за которое давали одну тысячу, — детализирует Виктор Угрюмов. — С учетом того, что в командном зачете я взял золото, а в индивидуальном первенстве бронзу, то получил 5,5 тысячи рублей".

Премии за медали выдавали не "чистыми" деньгами, а с вычетом налога и других статей, например, за бездетность.

"За золото заплатили по 4 тысячи рублей минус подоходный налог, на руки выходило 3600 или 3700 рублей — уже не помню, — говорит легендарный гимнаст Александр Дитятин, которому Олимпиада в Москве принесла семь медалей. — У меня было три золота и четыре серебра".

© Sputnik / Дмитрий Донской Александр Дитятин, абсолютный Олимпийский чемпион 1980 года по спортивной гимнастике, выполняет упражнение на кольцах. XXII летние Олимпийские игры

Точную сумму, полученную за семь олимпийских медалей после уплаты налога, он забыл. Говорит, что это было около 20 тысяч рублей. Но тем не менее ожидал он большего.

"За золотую медаль нам обещали по 10 тысяч, так что сами видите, какая разница получилась между ожидаемым и действительностью", — добавляет спортсмен.

Чем дальше от Москвы жил спортсмен, тем больше было списание. За переводы взимались значительные суммы. И с этой точки зрения спортсменам из республик бывшего СССР не повезло.

"На тот момент за призовую медаль мне выплатили три тысячи с лишним рублей, — вспоминает Лариса Савкина, занявшая призовое место на Олимпиаде-80. — А у меня еще от того, что они переводились из Москвы в Азербайджан, где я тогда жила, высчитали значительный процент. То есть на тот момент было не мало, но и не так много, как получали современные олимпийцы".

Примерно одну пятую гонорара стоила пересылка гонорара в Узбекистан.

"Призовые деньги мы тоже получили — по 1,5 тысячи рублей, — уточняет Валентина Заздравных, обладательница бронзы Олимпиады-80 по женскому хоккею на траве. — С учетом всех вычетов осталось 1200 рублей".

Автомобили, мебель и линолеум

На что же тратили олимпийцы свои наградные гонорары? В основном, конечно же, совершали дорогостоящие приобретения.

© Sputnik / Сергей Лидов Олимпийский чемпион 1976 года, чемпион СССР фехтовальщик Виктор Кровопусков

"В Москве я завоевал две золотые медали, — рассказывает саблист Виктор Кровопусков. — Премию за них я потратил в основном на мебель. Как раз перед Олимпиадой я получил в столице квартиру. Она была совершенно пустая, и я смог приобрести обстановку. И осталось добавить к накоплениям на машину. "Волга" тогда, по-моему, стоила 4,5 тысячи рублей ("Волга" в зависимости от модели стоила от 10 до 15 тысяч рублей — ред.). Это сейчас медалистам чуть не на Красную площадь автомобили пригоняют — прямо с ключами. А тогда за право купить авто надо было еще и биться. Столько народу, столько желающих было!"

Сходным образом вложил свои призовые деньги и обладатель семи олимпийских наград Александр Дитятин.

"Я сразу же купил новую машину, продав старую, и полностью обставил новую четырехкомнатную квартиру в центре Ленинграда", — огласил свои расходы легендарный гимнаст.

Другой спортсмен — пловец Владимир Сальников, занявший на Олимпиаде-80 три первых места, сумел потратиться, что называется, тютелька в тютельку.

"За три золотые медали мне удалось купить автомобиль ВАЗ, — вспоминает Сальников. — Модель была "шестерка", 2106, но в экспортном варианте. Вот все и уложилось".

© Sputnik / Савельев Автомобили марки марки "ГАЗ-24" (Волга) в цехе готовой продукции Горьковского автомобильного завода

А медалистке Галине Савкиной за первое место наградных на машину не хватило.

"На эти деньги мы с мужем, дополнительно заняв, смогли купить "жигули" последней модели, — говорит чемпионка Олимпиады-80. — Притом удивительно, но мы о призовых не думали. Я даже и не знала, что там будет какая-то — на тот момент бешеная — премия. Сейчас я тоже радуюсь за олимпийцев. Если у государства есть возможность дарить машины, почему нет? Спортсмены заслужили. Но сейчас люди стали другими. Сейчас человеку надо дать стимул, и лишь тогда он будет стремиться к высоким результатам".

Использовала возможность покупки автомобиля и бронзовая призерша Олимпиады-80 Валентина Заздравных.

"В Андижане нам всем разрешили купить вне очереди машины, — поясняет спортсменка. — Это же был дефицит! Для того, чтобы приобрести авто, надо было несколько лет ждать. А нас, девочек из сборной по хоккею на траве, пропустили вне очереди, кто захотел взять. Машина была обычная, "жигули". Но купили не все. Некоторым и она оказалась не нужна".

Автомобиль был по карману не каждому. Так что заблуждением было бы думать, что все медалисты пересели на личный транспорт.

"Мне выделили призовые две тысячи рублей за олимпийскую медаль, — вспоминает серебряный чемпион Олимпиады-80, стрелок Руслан Ямбулатов из Узбекистана. — Я потратил их на ремонт квартиры. А точнее, купил три рулона югославского линолеума, он тогда был в дефиците. Застелил им трехкомнатную квартиру. Один рулон стоил свыше 500 рублей".

Некоторые олимпийцы вообще не расходовали свои призовые.

"У меня к деньгам отношение всегда было ровное — покупал только необходимое, не шиковал, а тут родители моих учеников попросили в долг, — отмечает дважды медалист московской Олимпиады Виктор Угрюмов. — Так я все и раздал. Ни о каких процентах речи не шло. А потом случилась перестройка, все стало обесцениваться, долги еще не вернули, но мне повезло — люди порядочными оказались. Сели с ними, посчитали, что они купили за полученные от меня деньги тогда и сколько стоят эти вещи в момент возврата, и по курсу вернули уже в долларах. У меня первая внучка как раз родилась — я все дочке и отдал".

А право приобрести автомобиль вне очереди олимпиец уступил знакомому из Ташкента.

Пловец Александр Сидоренко также не стал тратиться на себя. По словам атлета, его отец давно мечтал о машине, в итоге олимпийский гонорар медалист отдал ему.

© Sputnik / Юрий Сомов Чемпион Европы и мира 1978 года, член Олимпийской сборной СССР по плаванию Владимир Сальников (справа) со своим тренером Игорем Кошкиным

Борьба за жилплощадь

Была у спортсменов еще одна льгота, не входившая в премиальные. Им могли выделить квартиры, в Советском Союзе, также распределявшиеся между очередниками, — ждать приходилось по десять и больше лет, но предоставляли бесплатно. И олимпийским чемпионам — гордости страны — разрешали получать угол без очереди.

"Нам с мужем после Олимпиады дали квартиру в Баку, — рассказывает золотая медалистка Лариса Савкина. — Я "унаследовала" жилье после Гарика Каспарова, которому как кандидату в чемпионы мира по шахматам дали от Спорткомитета побольше и получше".

Семикратный медалист Александр Дитятин получил за свои заслуги четырехкомнатную — в центре Ленинграда. Но за такое счастье пришлось еще и побороться.

"Называлось это улучшением жилищных условий, поскольку до этого у меня была квартира меньшей площади, — описывает ситуацию чемпион. — Мы с женой, маленьким Алешей и родителями до Олимпиады-80 жили в трех комнатах. Но переселиться удалось не сразу. Председатель Ленинградского горисполкома подписал мне документ на получение четырехкомнатной квартиры в центре, но оказалось, что этого мало, мне долго не могли подобрать ничего подходящего".

В итоге спортсмену пришлось брать инициативу в свои руки. Товарищи подсказали спортсмену, что альтернативу можно подыскать самому, и объяснили, как это сделать.

"С готовым вариантом я пришел туда, где квартиры распределяют — сказал, что нашел, попросил дать мне ордер, — продолжает повествовать Александр Дитятин. — Конечно, были там чиновники, которые не очень хотели это делать — да кто, мол, я такой, почему мне должны? Но все закончилось благополучно, и мне улучшили условия".

Спустя много лет, когда старший сын уже вырос, а с женой Александр Дитятин развелся, "спортивное жилье" в центре Санкт-Петербурга было разменяно на три квартиры.