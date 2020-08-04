До свидания, наш ласковый мишка: каким было закрытие Олимпиады 1980 года

Третьего августа 1980-го запомнилось каждому советскому гражданину! В этот день состоялось торжественное закрытие летней Олимпиады в Москве.

Прошло уже 40 лет, но дух того праздника до сих пор чувствуется.

Напомним, что летние Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве с 19 июля по 3 августа. В турнире приняли участие свыше 5 тысяч спортсменов из 80 стран.

Всего было разыграно 600 медалей.

Олимпиада-80 стала знаменательным событием еще и потому, что мероприятие такого масштаба впервые проходило на территории Восточной Европы и в социалистическом государстве.

Торжественное закрытие игр XXII Олимпиады состоялось 3 августа на Центральном стадионе имени Ленина. Это было по-настоящему яркое и незабываемое шоу!

Церемония прощания с Олимпиадой-80 длилась несколько часов.

Одним из самых трогательных моментов, который до сих пор вспоминается со слезами на глазах, стало появление огромного мишки с воздушными шарами.

В этот момент Лев Лещенко и Татьяна Анциферова исполняли песню "До свидания, Москва!"

По мере того как медведь поднимался в небо, многие зрители плакали. Настолько это было душевно.

Предлагаем вспомнить, как проходила одна из самых ярких и незабываемых церемоний за всю историю олимпийского движения!