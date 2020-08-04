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Олимпиада 1980

До свидания, наш ласковый мишка: каким было закрытие Олимпиады 1980 года

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  • Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр 1980
  • Олимпийский огонь на Центральном стадионе им. В. И.Ленина во время торжественной церемонии закрытия игр XXII Олимпиады
  • Торжественная церемония закрытия игр XXII Олимпиады
  • Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр
  • Торжественная церемония закрытия игр XXII Олимпиады
  • Выступление спортсменов на торжественной церемонии закрытия XXII Олимпийских игр
  • Праздничный фейерверк. Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр
  • Торжественное закрытие игр XXII Олимпиады 1980
  • Торжественная церемония закрытия XXII Олимпийских игр 1980
  • Президент Международного олимпийского комитета лорд Килани приветствует зрителей и спортсменов на торжественной церемонии закрытия игр XXII Олимпиады
© Sputnik / Сергей Гунеев
Торжественное закрытие Игр XXII Олимпиады состоялось 3 августа на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в Москве.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/olimpiada-1980/20200804/14698912.html

Третьего августа 1980-го запомнилось каждому советскому гражданину! В этот день состоялось торжественное закрытие летней Олимпиады в Москве.

Прошло уже 40 лет, но дух того праздника до сих пор чувствуется.

Лицевая сторона золотой медали XXII Олимпийских игр 1980 года
© Sputnik / Юрий Сомов
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Напомним, что летние Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве с 19 июля по 3 августа. В турнире приняли участие свыше 5 тысяч спортсменов из 80 стран. 

Всего было разыграно 600 медалей. 

Олимпиада-80 стала знаменательным событием еще и потому, что мероприятие такого масштаба впервые проходило на территории Восточной Европы и в социалистическом государстве.

Торжественное закрытие игр XXII Олимпиады состоялось 3 августа на Центральном стадионе имени Ленина. Это было по-настоящему яркое и незабываемое шоу!

Церемония прощания с Олимпиадой-80 длилась несколько часов. 

Одним из самых трогательных моментов, который до сих пор вспоминается со слезами на глазах, стало появление огромного мишки с воздушными шарами.

В этот момент Лев Лещенко и Татьяна Анциферова исполняли песню "До свидания, Москва!"

По мере того как медведь поднимался в небо, многие зрители плакали. Настолько это было душевно.

Предлагаем вспомнить, как проходила одна из самых ярких и незабываемых церемоний за всю историю олимпийского движения!




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Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр 1980
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