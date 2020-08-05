Олимпиада-80: что стало с Москвой во время Игр?

Жвачки, газированные напитки в банках и плавленные сырки сейчас лежат на полках магазинов, не вызывая особого интереса. А во время Олимпиады-80 для советских граждан это была невидаль.

Таких продуктов в СССР просто никогда не пробовали. И вдруг это все появилось на столичных прилавках. Появилось… и исчезло. Хорошего понемногу.

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Тревел-блогер Миша Ронкаинен оказался в 1980 году и ощутил себя советским гражданином во время Олимпийских игр.

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