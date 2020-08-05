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Олимпиада 1980

Олимпиада-80: что стало с Москвой во время Игр?

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Жвачки, газированные напитки в банках и плавленные сырки сейчас лежат на полках магазинов, не вызывая особого интереса. А во время Олимпиады-80 для советских граждан это была невидаль.

Таких продуктов в СССР просто никогда не пробовали. И вдруг это все появилось на столичных прилавках. Появилось… и исчезло. Хорошего понемногу.

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Смотрите заключительную серию спецпроекта Sputnik "Москва-80: ретро-tube"!

Теги:
Магазины, еда, Советский союз, спорт, СССР, Москва, Олимпиада-80



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