Олимпиада-80: что стало с Москвой во время Игр?

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https://uz.sputniknews.ru/olimpiada-1980/20200805/14709504/Olimpiada-80-chto-stalo-s-Moskvoy-vo-vremya-Igr.html
Жвачки, газированные напитки в банках и плавленные сырки сейчас лежат на полках магазинов, не вызывая особого интереса. А во время Олимпиады-80 для советских граждан это была невидаль.
Таких продуктов в СССР просто никогда не пробовали. И вдруг это все появилось на столичных прилавках. Появилось… и исчезло. Хорошего понемногу.
Как летние Игры изменили быт советской Москвы? Почему партийные руководители запретили в Советском Союзе гамбургеры с картошкой фри? И как московские водители умудрялись устраивать экскурсии для иностранцев без английского?
Тревел-блогер Миша Ронкаинен оказался в 1980 году и ощутил себя советским гражданином во время Олимпийских игр.
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