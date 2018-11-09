"Жизнь продолжается": выставка финалистов конкурса имени Стенина

Жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина определило финалистов. Их работы можно увидеть в Выставочном комплексе Государственного исторического музея до 30 ноября.

Главную награду конкурса, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, получила калужанка Алена Кочеткова — автор цикла снимков "Как я болела" о борьбе с раком. Кроме того, она удостоилась первого места в номинации "Моя планета. Серия".

В 2018 году за право стать обладателем главного приза боролись 25 молодых фотографов из 14 стран. Среди них — Россия, Беларусь, Испания, Иран, Ирак, Италия и другие. На выставке представлены около 200 работ лучших молодых фотожурналистов.