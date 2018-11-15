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От заводов до затонувших кораблей: как Узбекистан видят за рубежом

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  • Узбекистан глазами иностранца
  • Узбекистан глазами иностранца
  • Узбекистан глазами иностранца
  • Узбекистан глазами иностранца
  • Узбекистан глазами иностранца
  • Узбекистан глазами иностранца
  • Узбекистан глазами иностранца
  • Узбекистан глазами иностранца
  • Узбекистан глазами иностранца
  • Узбекистан глазами иностранца
  • Узбекистан глазами иностранца
  • Узбекистан глазами иностранца
© AFP 2018 / SEBASTIEN BERGER
Общий вид Устюртского газохимического комплекса, входящего в Общество с ограниченной ответственностью Uz-Kor Gas Chemical. Он создан в рамках сотрудничества Республики Корея и компании "Узбекнефтегаз". Себастьян Бергер, AFP, 27 сентября 2018 года.

За последние два года республика значительно расширила международные связи - президент Шавкат Мирзиёев совершил ряд визитов за рубеж, в страну хлынул поток туристов и журналистов.

За последние два года республика значительно расширила международные связи - президент Шавкат Мирзиёев встретился с лидерами зарубежных стран и совершил ряд стратегически важных для сотрудничества визитов, активно развивается туризм.

К 2025 году республика намерена увеличить турпоток в два раза, доходы - до двух миллиардов долларов в год. Сегодня ситуация характеризуется растущим спросом, упрощается визовый режим.

Промышленность и древнейшие культурные памятники Узбекистана интересуют и журналистов иностранных изданий. 

Работы фотографа издания Associated France Press - в фотоленте Sputnik.

Теги:
Аральское море, Культура, Бухара, Хива



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