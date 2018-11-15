От заводов до затонувших кораблей: как Узбекистан видят за рубежом

За последние два года республика значительно расширила международные связи - президент Шавкат Мирзиёев совершил ряд визитов за рубеж, в страну хлынул поток туристов и журналистов.

За последние два года республика значительно расширила международные связи - президент Шавкат Мирзиёев встретился с лидерами зарубежных стран и совершил ряд стратегически важных для сотрудничества визитов, активно развивается туризм.

К 2025 году республика намерена увеличить турпоток в два раза, доходы - до двух миллиардов долларов в год. Сегодня ситуация характеризуется растущим спросом, упрощается визовый режим.

Промышленность и древнейшие культурные памятники Узбекистана интересуют и журналистов иностранных изданий.

Работы фотографа издания Associated France Press - в фотоленте Sputnik.