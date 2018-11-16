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Бразильский пламень и новосибирский лед – лучшие фото недели

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  • Американская телеведущая Стасси Шредер перед церемонией вручения премии People's Choice Awards. В 2015 году девушка удивила всех тем, что сделала маммопластику, но не увеличила, а уменьшила свои объемы. А после заявила, что не стесняется своих шрамов и они — ее украшение.
  • Последствия лесного пожара в калифорнийском городе Парадайс.
  • Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро во время выступления на турнире NHK Trophy 2018, 11 ноября 2018 года. Сумма российской пары по итогам двух танцев составила 183,05 балла. Они заняли второе место, пропустив вперед дуэт из США — Хавайек Кэйтлин и Бэйкер Жан-Люк.
  • Участники акции протеста в Дакке, Бангладеш. Пострадали 20 демонстрантов и по меньшей мере 20 полицейских.
  • Повара во время приготовления плова Душанбе для фестиваля Оши палав в Парке культуры и отдыха имени Фирдавси в Душанбе. В рамках фестиваля в специальном казане приготовили тонну плова.
  • Экспозиция самолетов и вертолетов в музее ВВС РФ в Монино. Музей Военно-воздушных Сил - единственный авиационный музей в стране, основу экспозиции которого составляют натурные самолеты, вертолеты, планеры и другая авиационная техника.
  • Президент РФ Владимир Путин покидает Елисейский дворец после рабочего завтрака от имени президента Франции Эммануэля Макрона в честь приглашенных глав государств и правительств.
  • Люди гуляют на льду замерзшего водохранилища Новосибирской ГЭС. По ночам температура опускается до -20.
  • Товарищеский матч сборных Узбекистана и Ливана. Встреча завершилась ничьей.
  • Выступление черлидинговой команды во время матча по американскому футболу в Тампе, штат Флорида, США.
  • Самоходная артиллерийская установка Мста-С на сборах главного автобронетанкового управления на полигоне в Мулино в Нижегородской области.
  • Генеральное консульство Республики Узбекистан в Екатеринбурге, открывшееся 13 ноября.
  • Девушка во время открытия Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге.
  • Футбольный клуб Андижан выиграл ПРО-лигу Узбекистана.
  • Женщина на эскалаторе в Бангкоке.
  • Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в Париже, Франция.
  • Девушки из духового оркестра ждут открытия специализированной больницы на севере Эфиопии.
  • Пастух подстригает своего верблюда на верблюжьей ярмарке в Пушкаре, Индия.
  • Молодые люди в жилом доме, пострадавшем от ракетного удара Израиля по территории сектора Газа. Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами после перестрелки во время военной операции Тель-Авива на территории анклава, в ходе которой погибли израильский офицер и шестеро палестинцев.
  • Караван из тысяч мигрантов, движущийся в Соединенные Штаты Америки, Мексика.
  • Шавкат Мирзиёев посетил поликлинику в Каракалпакстане.
  • Мама-панда с дочкой в зоопарке Токио.
© REUTERS / Danny Moloshok
Американская телеведущая Стасси Шредер перед церемонией вручения премии People's Choice Awards. В 2015 году девушка удивила всех тем, что сделала маммопластику, но не увеличила, а уменьшила свои объемы. А после заявила, что не стесняется своих шрамов и они — ее украшение.

В Калифорнии полыхали лесные пожары, а российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли второе место на NHK Trophy в Японии.

Самые яркие события прошедшей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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