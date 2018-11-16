Бразильский пламень и новосибирский лед – лучшие фото недели

Самые яркие события прошедшей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Калифорнии полыхали лесные пожары, а российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли второе место на NHK Trophy в Японии.
Самые яркие события прошедшей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Еще одно генконсульство Узбекистана в России открылось в Екатеринбурге.
За последние два года республика значительно расширила международные связи - президент Шавкат Мирзиёев совершил ряд визитов за рубеж, в страну хлынул поток туристов и журналистов.
В Москве прошло второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану, а узбекские модели стали участницами фестиваля Asia Model Festival 2019 в Корее.
Грандиозное шоу Victoria’s Secret в 23-й раз прошло в Нью-Йорке.
Президент Узбекистана в Нукусе посетил семейную поликлинику, которая обслуживает более 46 тысяч жителей 8 махаллей города.
Главному тренеру футбольной сборной Узбекистана Эктору Куперу исполнилось 63 года. Самые интересные факты о карьере именинника - в материале Sputnik.
Спортсмен выступил на открытии московского этапа Гран-при с программой на музыку Тена.
Стали известны подробности конфликта, который перерос в рукопашную между двумя медиками в казахстанском Павлодаре.
Командующий погранвойсками Узбекистана рассказал о состоянии на узбекско-кыргызской границе.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил работу первого агрегата Рогунской ГЭС.
Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.
Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.
По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.
Крымские армяне поддержали идею присвоить имя художника Ивана Айвазовского аэропорту Симферополя, исполнив народный танец.
Рижский марафон - единственный в Северной Европе - удостоен "Золотого лейбла" Международной федерации легкой атлетики.
Литовская Служба охраны государственной границы опубликовала видео "побега" волков из Литвы в белорусские леса.
Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.
Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Стали известны подробности конфликта, который перерос в рукопашную между двумя медиками в казахстанском Павлодаре.
Командующий погранвойсками Узбекистана рассказал о состоянии на узбекско-кыргызской границе.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил работу первого агрегата Рогунской ГЭС.