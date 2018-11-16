Бразильский пламень и новосибирский лед – лучшие фото недели

Американская телеведущая Стасси Шредер перед церемонией вручения премии People's Choice Awards. В 2015 году девушка удивила всех тем, что сделала маммопластику, но не увеличила, а уменьшила свои объемы. А после заявила, что не стесняется своих шрамов и они — ее украшение.