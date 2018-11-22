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Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни

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  • Телевизионная башня в Ташкенте
  • Внутри телевизионной башни в Ташкенте
  • Внутри телевизионной башни в Ташкенте
  • Внутри телевизионной башни в Ташкенте
  • Внутри телевизионной башни в Ташкенте
  • Внутри телевизионной башни в Ташкенте
  • Внутри телевизионной башни в Ташкенте
  • Внутри телевизионной башни в Ташкенте
  • Внутри телевизионной башни в Ташкенте
  • Внутри телевизионной башни в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Телебашня достигает 375 метров в высоту, и ее видно почти со всех концов узбекской столицы. Среди подобных сооружений стран СНГ она занимает третье место по высоте, уступив первенство Останкинской телебашне (540 метров) и Киевской (385 метров).

Ташкентская телебашня возвышается над узбекской столицей с 1985 года.

Сооружение обеспечивает прямую передачу телевизионных программ в радиусе около 100 км.

Телебашня в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Город на ладони: заоблачная красота ташкентской телебашни

Башня до сих пор остается самым высоким строением с открытой для посещения смотровой площадкой в Центральной Азии. Высота здания равна 375 метрам. Башня возведена с учетом сейсмической опасности региона и способна выдержать девятибалльное землетрясение. Ее устойчивость обеспечивают три конусообразных опоры, каждая - 93 метра высотой. Уникальную конструкцию телебашни разработали советские архитекторы Николай Терзиев-Царуков, Юрий Семашко, а также инженеры Евгений Морозов и Михаил Мушеев.

Поучаствовать в виртуальной экскурсии по ташкентской телевизионной башне можно благодаря фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Ташкент, Узбекистан



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Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
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