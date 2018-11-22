Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни

Ташкентская телебашня возвышается над узбекской столицей с 1985 года.

Сооружение обеспечивает прямую передачу телевизионных программ в радиусе около 100 км.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Город на ладони: заоблачная красота ташкентской телебашни

Башня до сих пор остается самым высоким строением с открытой для посещения смотровой площадкой в Центральной Азии. Высота здания равна 375 метрам. Башня возведена с учетом сейсмической опасности региона и способна выдержать девятибалльное землетрясение. Ее устойчивость обеспечивают три конусообразных опоры, каждая - 93 метра высотой. Уникальную конструкцию телебашни разработали советские архитекторы Николай Терзиев-Царуков, Юрий Семашко, а также инженеры Евгений Морозов и Михаил Мушеев.

Поучаствовать в виртуальной экскурсии по ташкентской телевизионной башне можно благодаря фотоленте Sputnik Узбекистан.