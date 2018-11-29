Орудия к бою: в Узбекистане проверяют готовность армии

Сигнал "Тревога!" был дан утром 26 ноября для комплексной проверки боевой готовности воинских частей Министерства обороны.

В учениях приняли участие воздушно-десантные, артиллерийские, мотострелковые, танковые подразделения, подразделения специальных операций, а также Военно-воздушных сил.

За специальными тактическими учениями следил не только глава государства, но и руководители военно-административных секторов, соответствующих министерств и ведомств.

Самые интересные кадры проверки боеготовности - в фотоленте Sputnik.