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Орудия к бою: в Узбекистане проверяют готовность армии

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  • Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
  • Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
  • Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
  • Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
  • Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
  • Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
  • Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
  • Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
  • Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
  • Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
  • Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
  • Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
© Министерство обороны Узбекистана.
По базам и позициям условного противника ударили истребители и вертолеты Военно-воздушных сил Министерства обороны.

Масштабная проверка боеготовности армии впервые проходит в Узбекистане.

Сигнал "Тревога!" был дан утром 26 ноября для комплексной проверки боевой готовности воинских частей Министерства обороны. 

В учениях приняли участие воздушно-десантные, артиллерийские, мотострелковые, танковые подразделения, подразделения специальных операций, а также Военно-воздушных сил.

За специальными тактическими учениями следил не только глава государства, но и руководители военно-административных секторов, соответствующих министерств и ведомств.

Самые интересные кадры проверки боеготовности - в фотоленте Sputnik.




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