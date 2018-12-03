Китай мусульманский, или Как живут правоверные в коммунистической стране

В Китае находится довольно большое мусульманское сообщество. Смотрите в фотоленте, как живут мусульмане в стране.

Ислам проник в Китай в начале эпохи Тан (618-907 гг. н.э.), то есть на заре своего существования, с северо-запада через Синьцзян и морским путем с юго-востока. Мусульманами в Китае бы­ли тогда в основном арабы и персы. В эпоху Тан Китай поддержи­вал связи как с Центральной Азией, так и с арабскими царствами.

Мало кто знает, что сегодня в Китае проживают 20 миллионов мусульман, которым удалось сохранить свою религию и культуру в условиях коммунистического режима.

Строительство мечетей, совершение паломничества, а также перевод и исследование основных теоретических трудов являются важным способом распространения и развития ислама в Китае. Вслед за распространением ислам постепенно принял китайскую традиционную культуру, и таким образом возникла религия с китайской спецификой.