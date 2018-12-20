Про поваров, брак и управление миром: как прошла пресс-конференция Путина

За это время вопросы Путину успели задать 53 журналиста.
В ходе пресс-конференции прозвучало много вопросов, касающихся экономики, международной обстановки, российско-американских отношений, а также вопросы региональной повестки.
Большая пресс-конференция Владимира Путина, начавшаяся в полдень, продлилась 3 часа 43 минуты. Глава государства ответил на 66 вопросов представителей СМИ.
За это время вопросы Путину успели задать 53 журналиста.
В ходе пресс-конференции прозвучало много вопросов, касающихся экономики, международной обстановки, российско-американских отношений, а также вопросы региональной повестки.
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Новый вид мошенничества угрожает автовладельцам в Казахстане: с них требуют деньги или обещают отправить в полицию фото нарушений.
Ош объявлен культурной столицей тюркского мира на 2019 год – южная столица Кыргызстана примет эстафету у казахстанского Туркестана.
Гражданам Таджикистана рассказали о правилах пожарной безопасности в преддверии новогодних праздников.