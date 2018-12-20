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Про поваров, брак и управление миром: как прошла пресс-конференция Путина

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  • Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
В Москве прошла традиционная ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина, начавшаяся в полдень, продлилась 3 часа 43 минуты. Глава государства ответил на 66 вопросов представителей СМИ.

За это время вопросы Путину успели задать 53 журналиста.

В ходе пресс-конференции прозвучало много вопросов, касающихся экономики, международной обстановки, российско-американских отношений, а также вопросы региональной повестки.




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Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Про поваров, брак и управление миром: как прошла пресс-конференция Путина
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