Про поваров, брак и управление миром: как прошла пресс-конференция Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина, начавшаяся в полдень, продлилась 3 часа 43 минуты. Глава государства ответил на 66 вопросов представителей СМИ.

За это время вопросы Путину успели задать 53 журналиста.

В ходе пресс-конференции прозвучало много вопросов, касающихся экономики, международной обстановки, российско-американских отношений, а также вопросы региональной повестки.