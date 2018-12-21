Путин ответил всем, шикарные бодибилдерши и принцессы Disney на прогулке

Самые яркие события прошедшей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Новой обладательницей престижного титула "Мисс Вселенная-2018" стала представительница Филиппин Катриона Грей, президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию для представителей СМИ в Москве, в Бишкеке свои идеальные тела продемонстрировали участники чемпионата Кыргызстана по бодибилдингу.
Самые яркие события прошедшей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Большая пресс-конференция Владимира Путина, начавшаяся в полдень, продлилась 3 часа 43 минуты. Глава государства ответил на 66 вопросов представителей СМИ.
Сборная Узбекистана с 15 до 29 декабря проводит учебно-тренировочный сбор в турецком городе Анталия.
Представительница Мексики впервые стала "Мисс мира", российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вновь вышли в открытый космос, а по улицам Бостона пробежались тысячи людей в костюмах Санта-Клаусов.
Узбекская столица преображается на глазах: на городских зданиях появляются новогодние украшения, а напротив Библиотеки имени Алишера Навои устанавливают зеленую красавицу.
Президент Узбекистана в конце декабря ознакомился с процессом строительства Центра исламской цивилизации.
В отношении бывшего охранника первого президента и председателя Государственного таможенного комитета Узбекистана Муиджонв Тохирия проводятся следственные мероприятия
Новая структура способствует развитию культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, считают в Россотрудничестве.
Опубликовано архивное видео, на котором глава Казахстана Нурсултан Назарбаев исполняет песню на казахском языке.
Мэрия Бишкека предупредила горожан, что со следующего года их начнут штрафовать за плевки на улице и в общественных местах.
За последние 18 лет в Таджикистане были переименованы более тысячи административно-территориальных единиц.
Наказание за курение в общественном транспорте и выброшенные окурки - дело нужное, считают жители Баку, но размеры штрафов можно уменьшить.
Бизнесмен из Минска, которого более полугода искала полиция, нашелся в Египте - предпринимателя экстрадировали в Беларусь.
В ЮВО рассказали о создании подразделения войсковой военной полиции на российской базе в Абхазии.
Обнародованный на днях проект бюджета Еревана вызвал бурную критику в обществе. Мэрия выступила с объяснением.
"Мешки ЧК" наконец-то открыли, и жители Латвии принялись изучать карточки агентов, среди которых оказалось много известных фамилий.
Бывшего литовского военнослужащего подозревают в причастности к лесным пожарам в Таурагском районе.
Апелляционная палата Комрата отменила решение суда первой инстанции о незаконности привлечения школьников к работам на полях в 2017 году.
Правительство Эстонии подвело итоги своей деятельности за последние два года. Самокритике места не нашлось.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов призвал все силовые структуры республики сообща противостоять угрозам.
Опубликовано архивное видео, на котором глава Казахстана Нурсултан Назарбаев исполняет песню на казахском языке.
Мэрия Бишкека предупредила горожан, что со следующего года их начнут штрафовать за плевки на улице и в общественных местах.
За последние 18 лет в Таджикистане были переименованы более тысячи административно-территориальных единиц.