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Путин ответил всем, шикарные бодибилдерши и принцессы Disney на прогулке

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© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
Победительница конкурса "Мисс Вселенная-2018" Катриона Грей принимает поздравления

Новой обладательницей престижного титула "Мисс Вселенная-2018" стала представительница Филиппин Катриона Грей, президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию для представителей СМИ в Москве, в Бишкеке свои идеальные тела продемонстрировали участники чемпионата Кыргызстана по бодибилдингу.

Самые яркие события прошедшей недели — в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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