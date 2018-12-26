"Ангел" на красной дорожке и пламенеющая готика – лучшие фото Sputnik за 2018 год

Sputnik Узбекистан представляет первую часть подборки лучших фотографий уходящего года.
Готический собор превратился в пепел, нога российского футболиста Игоря Акинфеева — в мем, а баскетбольная болельщица — в счастливую невесту.
Sputnik Узбекистан представляет первую часть подборки лучших фотографий уходящего года.
Праздничное убранство узбекской столице к лицу: повсюду на зданиях сияют разноцветные огоньки, работают новогодние базары, радуют глаз наряженные елки.
Журнал Forbes проанализировал доходы топ-моделей за 2018 год и составил рейтинг самых высокооплачиваемых. Смотрите в нашей фотоленте первую топ-десять.
Новой обладательницей престижного титула "Мисс Вселенная-2018" стала представительница Филиппин Катриона Грей, президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию для представителей СМИ в Москве, в Бишкеке свои идеальные тела продемонстрировали участники чемпионата Кыргызстана по бодибилдингу.
Большая пресс-конференция Владимира Путина, начавшаяся в полдень, продлилась 3 часа 43 минуты. Глава государства ответил на 66 вопросов представителей СМИ.
Sputnik Узбекистан пообщался с проживающими в Северной столице России выходцами из Центральной Азии и узнал, как они готовятся встречать 2019 год.
Алишер Султанов и Мурод Азимов в результате внеочередной Генеральной ассамблеи покинули свои посты.
Пункт пропуска "Ак-Таш", находящийся на кыргызско-узбекском участке государственной границы, временно прекратил пропуск жителей кыргызского села Барак весной 2013 года.