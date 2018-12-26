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"Ангел" на красной дорожке и пламенеющая готика – лучшие фото Sputnik за 2018 год

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  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
  • Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-09 со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
  • Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
  • Актриса Эльза Хоск на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
  • Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте
  • Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта
  • Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
  • Экзамен на право ношения крапового берета в Беларуси
  • Алина Загитова выступает в произвольной программе женского одиночного катания V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
  • Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на стадионе Лужники
  • Бердское шоссе в Новосибирске
  • Участники акции сторонников независимости Каталонии в Барселоне
  • Болельщики во время просмотра трансляции матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в фан-зоне Санкт-Петербурга
  • Вратарь сборной России Игорь Акинфеев отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
  • Участники протестной акции против действующего президента Украины Петра Порошенко у здания Администрации президента в Киеве
  • Штурм позиций бойцов террористической организации ДАИШ в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска
  • Участники национальной конно-спортивной игры аламан улак на территории поселка Дача СУ под Бишкеком
  • Участники акции Бессмертный полк, проходящей в рамках детского парада Победы Дорогами памяти в Иванове.
  • Прилавок на рыбном рынке Норянджин в Сеуле
  • Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
  • Члены клуба закаливания и зимнего плавания купаются в проруби на озере в Ленинском районе Новосибирска
  • Город Стамбул, Турция
  • Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения с мячом в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
  • Дорожное движение в Ханое, Вьетнам
  • Участницы открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве
  • Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля
  • Северные олени сельскохозяйственного производственного кооператива Тундра в Мурманской области
  • Участницы танцевального коллектива во время концерта, посвященного Наврузу, на площади Ала-Тоо в Бишкеке
  • Сотрудники полиции во время проверки железнодорожных путей, по которым осуществляется вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
  • Работники в кабине грузовика во время сбора сена в монгольской степи
  • Художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области
  • Птицы над Керченским проливом
  • Болельщик делает предложение своей девушке в перерыве матча регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу
  • Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
  • Повара во время приготовления плова Душанбе для фестиваля Оши палав в парке культуры и отдыха имени Фирдавси в Душанбе
  • Монгольский пастух с конем
  • Участник акции протеста против ударов по Сирии в Нью-Йорке
  • Горожане на автобусной остановке в Пхеньяне
  • Салют на церемонии закрытия Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино
  • Участницы пятого ежегодного конкурса Краса в погонах перед началом конкурсной программы
  • Автомобильный Коммунальный мост через реку Енисей в Красноярске
  • Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
  • Автомобиль Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне – 2018.
  • Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване
  • Певица Айсель Мамедова из Азербайджана на репетиции первого полуфинала 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
  • Народный ансамбль песни и танцев выступает на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 10-летней годовщины признания независимости Абхазии Российской Федерацией, в Сухуме
  • Скальный храм-мавзолей Эль-Хазне в древнем городе Петра в Иордании
  • Девушка на набережной острова Джерба в Тунисе
© Sputnik / Irina Kalashnikova
Во время акции протеста против роста цен на бензин "желтые жилеты" в Париже. Во Франции продолжается народная акция протеста автомобилистов, требующих, чтобы власти снизили налоги на топливо.

Готический собор превратился в пепел, нога российского футболиста Игоря Акинфеева — в мем, а баскетбольная болельщица — в счастливую невесту.

Sputnik Узбекистан представляет первую часть подборки лучших фотографий уходящего года.




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