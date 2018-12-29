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Узбекская шахматная сенсация и другие яркие моменты турнира в Петербурге

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  • Российский шахматист Сергей Карякин на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапид) в Санкт-Петербурге.
  • На чемпионате мира по быстрым шахматам (рапид) в Санкт-Петербурге.
  • Шестнадцатилетний шахматист Узбекистана победил действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена
  • Иранский шахматист Алиреза Фируджа (слева) на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапид) в Санкт-Петербурге.
  • Китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапид) в Санкт-Петербурге.
  • Российская шахматистка Александра Горячкина на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапид) в Санкт-Петербурге.
  • Норвежский шахматист Магнус Карлсен на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапид) в Санкт-Петербурге.
  • На чемпионате мира по быстрым шахматам (рапид) в Санкт-Петербурге.
  • Магнус Карлсен из Норвегии делает ход во время игры против Шамсиддина Вахидова из Узбекистана
  • Чемпионат мира по быстрым и блиц-шахматам Rapid Open, Санкт-Петербург, Россия. Зрители наблюдают за участниками игры.
  • Чемпионат мира по быстрым и блиц-шахматам Rapid Open, Санкт-Петербург, Россия.
© Sputnik / Александр Гальперин
Российский шахматист Сергей Карякин на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапид) в Санкт-Петербурге.

Победителем турнира стал представитель России, но узбекский гроссмейстер удивил всех, обыграв самого Магнуса Карлсена.

В Санкт-Петербурге вечером 28 декабря завершился чемпионат мира по быстрым шахматам.

В турнире принял участие и узбекский гроссмейстер Шамсиддин Вохидов, который сотворил настоящую сенсацию, обыграв действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Однако победа осталась за хозяевами соревнований — первое место получил россиянин Даниил Дубов.

Шестнадцатилетний шахматист из Узбекистана победил действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена
© НОК Узбекистана
Юный узбекский шахматист сенсационно победил чемпиона мира Магнуса Карлсена
Он набрал 11 очков, одержал победы в семи партиях, еще восемь завершил вничью. В заключительном туре спортсмен сыграл вничью с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.

"Корона наша, я счастлив. Это прекрасное завершение года и хороший подарок на Новый год всей стране. Фантастическая и блестящая победа Дубова. Он давно к ней шел и полностью ее заслужил", - передает Russia Today заявление главы Российский федерации шахмат Андрея Филатова.

Это вторая победа в ЧМ по быстрым шахматам для России, в 2012 году полного успеха в Астане добился спортсмен Сергей Карякин.

Теги:
Азербайджан, Россия, Шахматы



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Шестнадцатилетний шахматист Узбекистана победил действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена
Узбекская шахматная сенсация и другие яркие моменты турнира в Петербурге
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