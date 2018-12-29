Узбекская шахматная сенсация и другие яркие моменты турнира в Петербурге

Победителем турнира стал представитель России, но узбекский гроссмейстер удивил всех, обыграв самого Магнуса Карлсена.

В Санкт-Петербурге вечером 28 декабря завершился чемпионат мира по быстрым шахматам.

В турнире принял участие и узбекский гроссмейстер Шамсиддин Вохидов, который сотворил настоящую сенсацию, обыграв действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Однако победа осталась за хозяевами соревнований — первое место получил россиянин Даниил Дубов.

Он набрал 11 очков, одержал победы в семи партиях, еще восемь завершил вничью. В заключительном туре спортсмен сыграл вничью с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.

"Корона наша, я счастлив. Это прекрасное завершение года и хороший подарок на Новый год всей стране. Фантастическая и блестящая победа Дубова. Он давно к ней шел и полностью ее заслужил", - передает Russia Today заявление главы Российский федерации шахмат Андрея Филатова.

Это вторая победа в ЧМ по быстрым шахматам для России, в 2012 году полного успеха в Астане добился спортсмен Сергей Карякин.