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Деревянные статуи и вигвамы: что еще можно увидеть в поселении "Самь-Сыйт"

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  • Туристы у саамских идолов в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
  • Саамская деревня Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
  • Саамские идолы с монетами на удачу на территории саамской деревни Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
  • Туристы играют в саамский футбол в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
  • Турист фотографируется с лосенком в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
  • Саамский идол с монетами на удачу на территории саамской деревни Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
  • Туристы фотографируются в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
  • Туристы играют в саамские игры в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
  • Туристы у саамского идола в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
© Sputnik / Pavel Lvov
Туристы фотографируются с северными оленями в саамской деревне "Самь-Сыйт" в поселке Ловозеро Мурманской области.

Деревня "Самь-Сыйт" в поселке Ловозеро Мурманской области — настоящий музей под открытым небом, где можно познакомиться с бытом саамов — коренного народа Северной Европы.

Чем примечательна деревня "Самь-Сыйт", узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.

Теги:
зима, Мурманская область



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Саамские идолы с монетами на удачу на территории саамской деревни Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
Деревянные статуи и вигвамы: что еще можно увидеть в поселении "Самь-Сыйт"
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