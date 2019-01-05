Деревянные статуи и вигвамы: что еще можно увидеть в поселении "Самь-Сыйт"

Чем примечательна деревня "Самь-Сыйт", узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Деревня "Самь-Сыйт" в поселке Ловозеро Мурманской области — настоящий музей под открытым небом, где можно познакомиться с бытом саамов — коренного народа Северной Европы.
Чем примечательна деревня "Самь-Сыйт", узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Именно в тот период разрослась мода на самодельные елочные украшения, которые изготовлялись из подручных материалов.
Китайцы строят в Харбине гигантского снеговика, свыше 260 невест в Индии одновременно вышли замуж, а в Индонезии власти страны ликвидируют последствия цунами.
Даниил Дубов вырвался вперед в семи партиях, еще восемь сыграл вничью, а на завершающем этапе получил ничью с соперником из Азербайджана.
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