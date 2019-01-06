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Песнь льда и снега: в Харбине проходит грандиозный фестиваль

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  • Ледяное здание на Международном фестивале снега и льда в Харбине
  • Открытие фестиваля снега и льда в Харбине
  • Открытие фестиваля снега и льда в Харбине
  • Открытие фестиваля снега и льда в Харбине
  • Открытие фестиваля снега и льда в Харбине
  • Открытие фестиваля снега и льда в Харбине
  • Открытие фестиваля снега и льда в Харбине
  • Открытие фестиваля снега и льда в Харбине
  • Открытие фестиваля снега и льда в Харбине
  • Открытие фестиваля снега и льда в Харбине
  • Открытие фестиваля снега и льда в Харбине
  • Открытие фестиваля снега и льда в Харбине
  • Открытие фестиваля снега и льда в Харбине
© Sputnik / Анна Раткогло
Ледяное здание на Международном фестивале снега и льда в Харбине.

В Харбине открылся 35-й Международный фестиваль снега и льда. Волшебный мир раскинулся на территории площадью более 600 тысяч квадратных метров.

Кадры с церемонии открытия крупнейшего в мире ледового шоу — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Фестиваль, Харбин



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