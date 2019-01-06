Песнь льда и снега: в Харбине проходит грандиозный фестиваль

Кадры с церемонии открытия крупнейшего в мире ледового шоу — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Харбине открылся 35-й Международный фестиваль снега и льда. Волшебный мир раскинулся на территории площадью более 600 тысяч квадратных метров.
Кадры с церемонии открытия крупнейшего в мире ледового шоу — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Деревня "Самь-Сыйт" в поселке Ловозеро Мурманской области — настоящий музей под открытым небом, где можно познакомиться с бытом саамов — коренного народа Северной Европы.
Именно в тот период разрослась мода на самодельные елочные украшения, которые изготовлялись из подручных материалов.
Китайцы строят в Харбине гигантского снеговика, свыше 260 невест в Индии одновременно вышли замуж, а в Индонезии власти страны ликвидируют последствия цунами.
Даниил Дубов вырвался вперед в семи партиях, еще восемь сыграл вничью, а на завершающем этапе получил ничью с соперником из Азербайджана.
Матч между сборными Узбекистана и Омана в рамках Кубка Азии – 2019 состоится 9 января.
Молодому человеку 23 года. В Магнитогорске он работает на стройке, занимается восточными единоборствами.
В список стран, граждане которых имеют право получать вид на жительство в Узбекистане при условии приобретения недвижимости, вошли, в частности, Россия, Казахстан, Германия и Япония.