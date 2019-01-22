Крещение по-ташкентски, или Как в Узбекистане встретили праздник

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий в праздник Богоявления по традиции совершил ночную Божественную литургию в главном храме епархии – кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента.

По окончании литургии он совершил великий чин освящения воды, а затем освятил воду в "мобильном" бассейне, который был установлен на территории Свято-Успенского кафедрального собора возле крещальни.

Верующие окунулись в ледяную воду под открытым небом.

На Крещенском вечере, прошедшем в Ташкенте 20 января, митрополит прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющихся притеснениях православных христиан в республике. Он отметил, что это не соответствует действительности.

По словам священнослужителя, государство оказывает всяческую помощь всем конфессиям, с уважением относясь к представителям всех религий.