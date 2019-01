Мемы, феминизм и высокая мода на показе Viktor&Rolf в Париже

Голландцы Виктор Хорстинг и Рольф Снерен поразили публику на Неделе высокой моды в Париже вчерашним показом новой коллекции Viktor&Rolf.

Гигантские аппликации на совсем не миниатюрных платьях дизайнеры стилизовали под стикеры.

После всемирно известной акции #MeToo и волны феминизма у модниц в этом году будет чем выразить себя на торжественных вечерах.

Платья с надписями: No ("Нет"), I Am My Own Muse "Я сама себе муза", I Am Not Shy I Just Don't Like You "Я не скромная, ты мне просто не нравишься" уже полюбились многим селебрити, которые уже выложили парочку снимков к себе в Instagram.

Ждем одно из этих божественных платьев на красной дорожке "Оскара-2019".