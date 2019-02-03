VETERAN: самые яркие кадры с торжественных мероприятий в Ташкенте

Яркие моменты с торжественных мероприятий в честь 25-летия образования объединения VETERAN и по случаю 30-летней годовщины с момента завершения вывода советских войск из Афганистана.

Вчера, 2 февраля, на Мемориальном комплексе состоялось открытие Книги памяти с именами 1514 погибших узбекистанцев при исполнении воинского долга в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Вечером во дворце Туркистон прошел праздничный концерт, на который были приглашены ветераны со всех областей республики, члены семей погибших военнослужащих, представители общественных и молодежных организаций страны.

Все мероприятия были организованы при поддержке правительства Узбекистана, Союза молодежи и общественных организаций.