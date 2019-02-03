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VETERAN: самые яркие кадры с торжественных мероприятий в Ташкенте

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  • 25-летие объединения воинов-афганцев
  • 25-летие объединения воинов-афганцев
  • 25-летие объединения воинов-афганцев
  • 25-летие объединения воинов-афганцев
  • 25-летие объединения воинов-афганцев
  • 25-летие объединения воинов-афганцев
  • 25-летие объединения воинов-афганцев
  • 25-летие объединения воинов-афганцев
  • 25-летие объединения воинов-афганцев
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  • Книга памяти воинам-интернационалистам
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Sputnik/Рамиз Бахтияров
В Ташкенте был проведен ряд масштабных мероприятий, посвященных 25-летию создания Республиканского объединения VETERAN.

Яркие моменты с торжественных мероприятий в честь 25-летия образования объединения VETERAN и по случаю 30-летней годовщины с момента завершения вывода советских войск из Афганистана.

Вчера, 2 февраля, на Мемориальном комплексе состоялось открытие Книги памяти с именами 1514 погибших узбекистанцев при исполнении воинского долга в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Вечером во дворце Туркистон прошел праздничный концерт, на который были приглашены ветераны со всех областей республики, члены семей погибших военнослужащих, представители общественных и молодежных организаций страны.

Все мероприятия были организованы при поддержке правительства Узбекистана, Союза молодежи и общественных организаций.

Теги:
фото, Узбекистан, Ташкент



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25-летие объединения воинов-афганцев
VETERAN: самые яркие кадры с торжественных мероприятий в Ташкенте
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