Тайны морских глубин: удивительные фотографии водных обитателей

Гран-при конкурса подводной фотографии завоевал англичанин Дункан Мюррелл, запечатлевший "Балет морских дьяволов".
За призы боролись участники из 70 стран. Лучшие работы — в подборке РИА Новости.
Фотографы из 70 стран прислали свои снимки на конкурс Annual Ocean Art Underwater Photo Contest.
Гран-при конкурса подводной фотографии завоевал англичанин Дункан Мюррелл, запечатлевший "Балет морских дьяволов".
За призы боролись участники из 70 стран. Лучшие работы — в подборке РИА Новости.
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