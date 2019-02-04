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Тайны морских глубин: удивительные фотографии водных обитателей

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Японские морские дьяволы на снимке "Балет морских дьяволов", ставшем победителем фотоконкурса 7th Annual Ocean Art Underwater Photo Contest

Фотографы из 70 стран прислали свои снимки на конкурс Annual Ocean Art Underwater Photo Contest.

Гран-при конкурса подводной фотографии завоевал англичанин Дункан Мюррелл, запечатлевший "Балет морских дьяволов".

За призы боролись участники из 70 стран. Лучшие работы — в подборке РИА Новости.

Теги:
Фотография, Океан, Море, вода



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Тайны морских глубин: удивительные фотографии водных обитателей
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