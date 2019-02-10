Перья, блестки, каблуки: яркие кадры с танцевального турнира в Ташкенте

В этом году в соревнованиях участвовали более 300 танцоров в возрасте от 4 лет. Они соревновались в 5 категориях: дети, юниор 1, юниор 2, молодежь и взрослые.

Самые яркие кадры с соревнований смотрите в фотоленте Sputnik.