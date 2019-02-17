Горячие матчи на холодном льду: яркие кадры хоккейного чемпионата Узбекистана

В первенстве участвуют всего 4 клуба, но от этого противостояние в каждой игре не становится менее упорным.
В турнире уже появляются лидеры и аутсайдеры.
Лучшие кадры с матчей смотрите в фотоленте Sputnik.
Первый чемпионат Узбекистана по хоккею набирает обороты: команды уже сыграли по три матча.
В первенстве участвуют всего 4 клуба, но от этого противостояние в каждой игре не становится менее упорным.
В турнире уже появляются лидеры и аутсайдеры.
Лучшие кадры с матчей смотрите в фотоленте Sputnik.
В Нью-Йорке продолжается Неделя моды, в Узбекистане — чемпионат по хоккею, в Испании — митинги за единство страны. А у африканских пингвинов свои заботы: например, решить, кому достанется праздничная валентинка.
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