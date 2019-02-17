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Горячие матчи на холодном льду: яркие кадры хоккейного чемпионата Узбекистана

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  • Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
  • Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
  • Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
  • Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
  • Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
  • Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
  • Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
  • Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
  • Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
  • Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
  • Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
  • Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
  • Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
  • Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
  • Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
  • Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Первый чемпионат Узбекистана по хоккею стартовал в этом году.

Первый чемпионат Узбекистана по хоккею набирает обороты: команды уже сыграли по три матча.

В первенстве участвуют всего 4 клуба, но от этого противостояние в каждой игре не становится менее упорным.

В турнире уже появляются лидеры и аутсайдеры.

Лучшие кадры с матчей смотрите в фотоленте Sputnik.




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Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
Горячие матчи на холодном льду: яркие кадры хоккейного чемпионата Узбекистана
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