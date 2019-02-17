Горячие матчи на холодном льду: яркие кадры хоккейного чемпионата Узбекистана

Первый чемпионат Узбекистана по хоккею набирает обороты: команды уже сыграли по три матча.

В первенстве участвуют всего 4 клуба, но от этого противостояние в каждой игре не становится менее упорным.

В турнире уже появляются лидеры и аутсайдеры.

Лучшие кадры с матчей смотрите в фотоленте Sputnik.