Сердце старого Ташкента: почему необходимо побывать на базаре "Чорсу"

Рынок "Чорсу" (четыре потока, перекресток) — уникальное место, один из самых древних базаров в Узбекистане. Он расположен в старой части Ташкента на площади Эски Жува ("Старая башня").

В центральной части базара возвышается монументальное купольное сооружение, диаметр которого — около 300-350 метров. Нижний ярус занимают подвальные коридоры с подсобными помещениями, средний и верхний — прилавки.

На этом рынке можно найти что угодно — ароматные специи, сочные фрукты, готовые национальные блюда, чапаны, тюбетейки, национальные ткани и посуду.

Хранилище солнца и хаос дорог, или Три сюрприза от Ташкента >>>

Рядом с "Чорсу" расположились чайханы: прямо под открытым небом шкворчат казаны с пловом, кипит шурпа, жарится шашлык...

Смотрите фотоленту Sputnik Узбекистан и влюбляйтесь в это колоритное место вместе с нами.

Накормят на базаре и позовут на свадьбу, или Непостижимый Самарканд >>>