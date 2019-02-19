Сердце старого Ташкента: почему необходимо побывать на базаре "Чорсу"

В центральной части базара возвышается монументальное купольное сооружение, диаметр которого — около 300-350 метров. Нижний ярус занимают подвальные коридоры с подсобными помещениями, средний и верхний — прилавки.
На этом рынке можно найти что угодно — ароматные специи, сочные фрукты, готовые национальные блюда, чапаны, тюбетейки, национальные ткани и посуду.
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