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Сердце старого Ташкента: почему необходимо побывать на базаре "Чорсу"

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  • Под красивым куполом на базаре Чорсу продажа курта (сухой кисломолочный продукт)
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Большой голубой купол базара "Чорсу" идеально вписался в среднеазиатскую архитектуру с ее многовековой традицией торговых куполов.

Рынок "Чорсу" (четыре потока, перекресток) — уникальное место, один из самых древних базаров в Узбекистане. Он расположен в старой части Ташкента на площади Эски Жува ("Старая башня").

В центральной части базара возвышается монументальное купольное сооружение, диаметр которого — около 300-350 метров. Нижний ярус занимают подвальные коридоры с подсобными помещениями, средний и верхний — прилавки.

На этом рынке можно найти что угодно — ароматные специи, сочные фрукты, готовые национальные блюда, чапаны, тюбетейки, национальные ткани и посуду.

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Рядом с "Чорсу" расположились чайханы: прямо под открытым небом шкворчат казаны с пловом, кипит шурпа, жарится шашлык...

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