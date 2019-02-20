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Главное суперлуние 2019 года

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© Sputnik / Anton Denisov
Москвичи на днях наблюдали последнее суперлуние в 2019 году.

Девятнадцатого февраля в 12:07 мск Луна подошла к Земле на 356 761 километр, а в 18:54 мск произошло полнолуние. Как это было во всем мире, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Москвичи на днях наблюдали последнее суперлуние в 2019 году.

Главное суперлуние 2019 года произошло 19 февраля, потому что в этот день Луна оказалась на самом минимальном расстоянии от Земли в 2019 году.

Девятнадцатого февраля в 12:07 мск Луна подошла к Земле на 356 761 километр, а в 18:54 мск произошло полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составила чуть больше 6 часов.

Астрономы отмечают, что на 2019 год приходится всего два суперлуния. Одно уже прошло 21 января и совпало с полным затмением Луны. Тогда спутник подошел к Земле на 357 344 тысячи километров. Стоит отметить, что суперлунием называют явление, когда полнолуние происходит менее чем за трое суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку ее эллиптической орбиты.

В такие моменты спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки. В целом в течение месяца с Земли мы видим, как меняются лунные фазы: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть.

Теги:
Луна, Суперлуние, фотосъемка, фотолента, фото



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