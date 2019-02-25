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Застывшая история: как выглядят заброшенные объекты в разных местах планеты

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Заброшенный корабль в сахалинском порту Корсаков.

Многие исторические памятники и замки остаются заброшенными не одно десятилетие. Как теперь выглядят некогда величественные объекты архитектуры - в материале Sputnik.

Российский проект Kosmaj Project посвящен интересным, необычным и заброшенным местам на просторах России и мира, пишет Sputnik Таджикистан. Фотографии некогда великих объектов снимают с помощью квадрокоптеров.

Руины Олимпиады-2008 в Пекине
© AFP 2018 / GREG BAKER
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Так, под Истрой стоит заброшенный генератор Аркадьева-Маркса. По-другому его называли Катушки Тесла.

Это единственный в мире комплекс для открытых ультравысоковольтных испытаний. Генератор был построен в 70-е годы для исследования воздействия высоких напряжений. Например, здесь изучали поведение техники при попадании молнии.

В 1940-е в Краснодарском крае было построено Тщикское водохранилище. Сооружение позволило устранить угрозу ежегодных весенних и летних разливов реки Кубань. Сейчас оно заброшено.

Заброшенный горный аул в Дагестане. Съемка с коптера
© Ruptly .
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В горах Северной Осетии есть "Город мертвых", который состоит из сотни белых домиков-усыпальниц.

На севере Дании находится маяк Рубьерг Кнуд. Его построили на самой высокой точке прибрежного склона в 1900 году. Однако из-за сильного ветра, который приносил все больше песка с обрыва и практически полностью засыпал маяк, сооружение пришлось оставить в 1968 году.

Вершина Бузлуджа в Балканских горах во времена правления Болгарской компартии считалась священной. Он находится на высоте 1441 метра в Болгарии. 

В начале 1980-х здесь открыли огромный дом-памятник. Сегодня он разграблен.




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