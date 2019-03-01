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Такой за ушком не почешешь: какие дикие кошки встречаются в России

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© Sputnik / Vitaliy Ankov
Уссурийский тигр Амур в вольере Приморского сафари-парка. Хищник обитает по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Считается самым северным тигром.

Первого марта люди радуются началу весны, а кошки - своему неофициальному празднику.

Эти пушистых проказников так полюбили во всем мире, что люди стали ежегодно отмечать 1 марта День кошек.

В этот день благотворительные организации собирают пожертвования для помощи бездомным животным. Проводятся выставки и конкурсы породистых кошек. Приюты для бездомных животных и питомники устраивают выставки для потенциальных владельцев. Хозяева покупают своим любимцам деликатесы и новые игрушки.

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Каких кошек можно встретить на российских просторах, смотрите в нашей фотоленте.

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Теги:
Животные, кошка, Россия



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