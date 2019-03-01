Первое на Дальнем Востоке: генконсульство Узбекистана во Владивостоке

Работодатель при увольнении отказался выплачивать компенсацию полностью, однако с помощью профсоюза мужчине удалось добиться решения суда в свою пользу.

Рэп-исполнитель заявил людям в очереди, что его надо знать в лицо и пропускать вперед. Однако с этим согласились не все…