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Первое на Дальнем Востоке: генконсульство Узбекистана во Владивостоке

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  • Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
  • Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
  • Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
  • Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
  • Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
  • Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
  • Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
  • Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
  • Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
  • Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
Sputnik / Татьяна Меель
Генеральное консульство расположилось в здании по адресу улица Верхнепортовая, 46.

В пятницу заработало диппредставительство Узбекистана на Дальнем Востоке.

Генконсульство Узбекистана во Владивостоке стало пятым дипломатическим представительством данного государства в России. 

Как проходило открытие учреждения, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
консульство, Узбекистан, Владивосток, Россия



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Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
Первое на Дальнем Востоке: генконсульство Узбекистана во Владивостоке
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