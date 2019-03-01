Первое на Дальнем Востоке: генконсульство Узбекистана во Владивостоке

Генконсульство Узбекистана во Владивостоке стало пятым дипломатическим представительством данного государства в России.
Как проходило открытие учреждения, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В пятницу заработало диппредставительство Узбекистана на Дальнем Востоке.
Генконсульство Узбекистана во Владивостоке стало пятым дипломатическим представительством данного государства в России.
Как проходило открытие учреждения, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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