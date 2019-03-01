Она появилась вовремя: лучшие фото первого дня весны в Ташкенте

Весна настолько прекрасна, что о ней просто нельзя молчать. Sputnik Узбекистан предлагает вам подборку самых ярких фотографий Ташкента в первый день весны.

1 марта – всегда праздник. Особенно когда этот праздник олицетворяет природа.

Все расцветает, все меняется: погода и наше настроение.

В этот день мы решили порадовать вас самыми красочными фотографиями Ташкента из соцсетей.