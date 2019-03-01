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Она появилась вовремя: лучшие фото первого дня весны в Ташкенте

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  • Весна в Ташкенте
  • Весна в Ташкенте
  • Весна в Ташкенте
  • Весна в Ташкенте
  • Весна в Ташкенте
  • Весна в Ташкенте
В Ташкенте многие встречают весну с цветущими нарциссами.

Весна настолько прекрасна, что о ней просто нельзя молчать. Sputnik Узбекистан предлагает вам подборку самых ярких фотографий Ташкента в первый день весны.

1 марта – всегда праздник. Особенно когда этот праздник олицетворяет природа.

Все расцветает, все меняется: погода и наше настроение. 

В этот день мы решили порадовать вас самыми красочными фотографиями Ташкента из соцсетей.

Теги:
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