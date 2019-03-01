Она появилась вовремя: лучшие фото первого дня весны в Ташкенте

1 марта – всегда праздник. Особенно когда этот праздник олицетворяет природа.
Все расцветает, все меняется: погода и наше настроение.
В этот день мы решили порадовать вас самыми красочными фотографиями Ташкента из соцсетей.
Весна настолько прекрасна, что о ней просто нельзя молчать. Sputnik Узбекистан предлагает вам подборку самых ярких фотографий Ташкента в первый день весны.
1 марта – всегда праздник. Особенно когда этот праздник олицетворяет природа.
Все расцветает, все меняется: погода и наше настроение.
В этот день мы решили порадовать вас самыми красочными фотографиями Ташкента из соцсетей.
В пятницу заработало диппредставительство Узбекистана на Дальнем Востоке.
Первого марта люди радуются началу весны, а кошки - своему неофициальному празднику.
Сервис TripAdvisor проанализировал отзывы туристов за год и представил список красивейших пляжей мира.
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Известный узбекский боксер Шохжахон Эргашев когда-то смотрел матч Заба Джуды и Флойда Мейвезера по черно-белому телевизору, а спустя несколько лет эти прославленные спортсмены уже наблюдали за его успехами на ринге.
В ближайшие два года в Наманганской области планируется создать 39 тысяч постоянных рабочих мест, привлечь 1,1 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.
В августе 2018 года между американским вузом и ТУИТ был подписан меморандум о межакадемическом сотрудничестве и совместных исследованиях.