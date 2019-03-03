Тяжело в учении: как узбекские военнослужащие съездили на сборы

Контрольно-пропускной пункт, расположенный между Бабатагом и Гиссаром, не работал 25 лет.

Фигуристка Захра Лари привлекает внимание тем, что всегда выходит на лед в хиджабе, а еще она единственная пока представительница своей страны в этом виде спорта.