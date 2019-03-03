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Тяжело в учении: как узбекские военнослужащие съездили на сборы

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  • Военные сборы в учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана
  • Военные сборы в учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана
  • Военные сборы в учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана
  • Военные сборы в учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана
  • Военные сборы в учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана
  • Военные сборы в учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана
  • Военные сборы в учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана
Министерство обороны Узбекистана
Более 70 процентов времени военнослужащие провели на практических занятиях.

Горы, непредсказуемая погода и сугробы по колено — в таких условиях проходили сборы в Учебно-тренировочном центре горной подготовки Минобороны Узбекистана.

Смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан, как военнослужащие отрабатывали свои умения и навыки.

Теги:
горы, Военнослужащие, Минобороны Узбекистана



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