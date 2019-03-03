Тяжело в учении: как узбекские военнослужащие съездили на сборы

Смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан, как военнослужащие отрабатывали свои умения и навыки.
Горы, непредсказуемая погода и сугробы по колено — в таких условиях проходили сборы в Учебно-тренировочном центре горной подготовки Минобороны Узбекистана.
Смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан, как военнослужащие отрабатывали свои умения и навыки.
Весна настолько прекрасна, что о ней просто нельзя молчать. Sputnik Узбекистан предлагает вам подборку самых ярких фотографий Ташкента в первый день весны.
В пятницу заработало диппредставительство Узбекистана на Дальнем Востоке.
Первого марта люди радуются началу весны, а кошки - своему неофициальному празднику.
Сервис TripAdvisor проанализировал отзывы туристов за год и представил список красивейших пляжей мира.
Контрольно-пропускной пункт, расположенный между Бабатагом и Гиссаром, не работал 25 лет.
Фигуристка Захра Лари привлекает внимание тем, что всегда выходит на лед в хиджабе, а еще она единственная пока представительница своей страны в этом виде спорта.
Национальная команда республики под руководством Эктора Купера примет участие в турнире China Cup-2019, который пройдет 21-25 марта.