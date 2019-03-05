Когда больше некуда идти: как в Ташкенте спасают бездомных

Реабилитационный центр "Мехр-саховат уйи" ("Дом милосердия") с с начала июня прошлого года реабилитационный центр в Ташкенте помог свыше 3500 бездомным.

В советские времена в Узбекистане действовали приюты для бездомных, но затем эти заведения закрыли, и в последние 25 лет бездомные жили где попало: в землянках, самодельных укрытиях или просто на улице. В холода многие погибали.

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С лета прошлого года в Ташкенте действует реабилитационный центр "Мехр-саховат уйи" ("Дом милосердия"), куда могут обратиться бездомные и те, кто оказался в других сложных жизненных ситуациях.

По словам руководителя центра подполковника Баходыра Душаева, сейчас в Ташкенте из учтенных 3590 бездомных 121 человек обеспечен работой, 276 размещены в больницах, а 333 выданы биометрические паспорта. Еще 2135 человек после установления личности забрали их родственники.

Как живут постояльцы центра, смотрите в фотоленте Sputnik.