Когда больше некуда идти: как в Ташкенте спасают бездомных

В советские времена в Узбекистане действовали приюты для бездомных, но затем эти заведения закрыли, и в последние 25 лет бездомные жили где попало: в землянках, самодельных укрытиях или просто на улице. В холода многие погибали.
По словам руководителя центра подполковника Баходыра Душаева, сейчас в Ташкенте из учтенных 3590 бездомных 121 человек обеспечен работой, 276 размещены в больницах, а 333 выданы биометрические паспорта. Еще 2135 человек после установления личности забрали их родственники.
Как живут постояльцы центра, смотрите в фотоленте Sputnik.